BIST 3.554
DOLAR 18,58
EURO 18,20
ALTIN 1.021,73
HABER /  EKONOMİ

Vatandaş elektrik faturasında böyle kazıklanıyor! Sayıştay raporu ortaya çıkardı

Vatandaş elektrik faturasında böyle kazıklanıyor! Sayıştay raporu ortaya çıkardı

Elektrik faturaları vatandaşın belini bükerken, elektrik dağıtım şirketlerinin kanuna aykırı tebliğle faturaları daha da şişirdiği ortaya çıktı. Sayıştay, elektrik dağıtım şirketlerinin araştırma geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının kanuna aykırı şekilde elektrik faturalarına yüklenerek vatandaştan haksız para toplandığını tespit etti.

Abone ol

Dağıtım şirketlerinin yüklü Ar-Ge harcamalarını elektrik faturalarına ekleyip vatandaştan haksız yere aldıkları tespit edildi. Sözcü’de yer alan habere göre, Kanunda bu tür giderlerin vatandaştan alınamayacağının açıkça yazdığına dikkat çeken Sayıştay, 21 elektrik dağıtım şirketinin 2016-2020 yılları arasında yaptığı 117.5 milyon liralık Ar-Ge harcamasını hukuksuz şekilde vatandaştan tahsil ettiğini belirledi.

Sayıştay, şirketlerin Ar-Ge harcamalarının dağıtım tarifesinin bir unsuru olarak tebliğle düzenlendiğini, ancak bunun Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17'nci maddesine aykırı olduğunu bildirdi. Sayıştay raporunda, “Kanun hükümlerinden açıkça anlaşıldığı üzere piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsura tarifede yer verilemeyecektir. Ar-Ge harcamalarının dağıtım faaliyeti ile doğrudan ilgisi olmadığı dikkate alındığında bu harcamaların tarifede yer almaması gerektiği düşünülmektedir” dedi.

Ar-Ge harcamalarının kanuna aykırı olan ‘Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' ile vatandaştan tahsil edildiğine dikkati çeken Sayıştay, tebliğin düzeltilip bu tür harcamaların faturalardan çıkarılmasını istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Hakan'dan tartışmalı çıkış! 'Sokak röportajları yasaklansın'
Ahmet Hakan'dan tartışmalı çıkış! 'Sokak röportajları yasaklansın'
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
ABD'den yeni skandal hamle! Amerikan uçakgemisi Girit’e demir attı
ABD'den yeni skandal hamle! Amerikan uçakgemisi Girit’e demir attı
Başakşehir Avrupa'da namağlup devam ediyor! Sivasspor 90+4'te yıkıldı!
Başakşehir Avrupa'da namağlup devam ediyor! Sivasspor 90+4'te yıkıldı!
Miçotakis'e tepki: Baban darbe olduğunda Türkiye'ye sığındı
Miçotakis'e tepki: Baban darbe olduğunda Türkiye'ye sığındı
Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası'nda yarı finalde
Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası'nda yarı finalde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: Bütün politikaları yalan üzerine kurulu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: Bütün politikaları yalan üzerine kurulu
Fenerbahçe, Larnaca'yı 2-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Larnaca'yı 2-0 mağlup etti
Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu
Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu
Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı resmen kabul etti
Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı resmen kabul etti