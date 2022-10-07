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Öğrenciler kovana vurdu, arılar 15 öğrenciyi soktu! Okul tatil edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Öğrenciler kovana vurdu, arılar 15 öğrenciyi soktu! Okul tatil edildi

BURSA'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda ağaçta bulunan yaban arılarının kovanına sopa sokan öğrencileri arılar soktu. 15 öğrenci İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Eğitime 1 gün ara verildi.

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Teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopa sokup karıştırdılar. Kovandan çıkan arı kolonisi, öğrencilere saldırdı. 15 öğrenci arı sokması sonucu fenalaştı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Öğrenciler Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın hemen ardından okula 1 gün ara verilerek, öğrenciler evlerine gönderildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama yaptılar.

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