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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, maaşına yüzde yüz zam istiyor ancak yönetim yüzde 30'dan yukarı bir ücret veremeyeceğini söyledi.

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Süper Lig'de ilk 8 hafta biterken Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu tartışılmaya devam ediyor.

Bu sezon gösterdiği kötü performansla eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Aktürkoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, özellikle kadrodaki yerli oyuncular arasındaki maaş dengesinin bozulması nedeniyle flaş bir adım atmıştı.

Abdülkerim'i örnek gösterip yüzde 100 zam istiyor

Yönetim, Kerem'in futbolcunun menajeriyle yapılacak görüşmeler öncesi ciddi bir kriz kapıya dayandı. Alınan bilgilere göre şu anda 10 milyon lira yıllık ücreti olan Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı'nın 4 yılda ortalama 22 milyon liralık kazancını örnek göstererek maaşına yüzde 100 zam talep edecek. Ancak yönetim cephesinin düşüncesinin çok daha farklı olduğu belirtiliyor.

Dursun Özbek yüzde 30 düşünüyor

Başkan Dursun Özbek'in genç yıldızın geçtiğimiz sezon maaşının 900 bin liradan 10 milyon liraya çıkarılması nedeniyle şu anda yüzde 30'luk bir zam yapmayı planladığı ifade ediliyor. Kerem'in böyle bir teklif yapılması durumunda kesinlikle kabul etmeyeceği ve bu durumun yeni bir krizin fitilini ateşleyeceği öğrenildi.

Nelsson'a yüzde 30 yapıldı

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde de Nelsson'un maaşına yüzde 30 zam yapmıştı. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşme ve yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.

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