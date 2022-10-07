Bu tavuk köftesini yiyen bir daha normal köfte yemiyor! Hem daha ucuz, hem lezzetli!

Türk mutfağında sık sık yapılan ve severek tüketilen köfteyi sevmeyen çok az kişi vardır. Bu kırmızı et kıymasından yapılan köfteden ziyade, tavuk köftesi de birçok kişinin severek yaptığı yemekler arasında bulunuyor. İşte pek fazla kişinin bilmediği, ama tadanların da vazgeçemediği tavuk köftesi için malzemeler ve yapılış tarifi...

500 gr tavuk göğsü

1 adet yumurta

1 adet küçük boy soğan

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tutam maydanoz

3 yemek kaşığı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Kimyon

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Tavuk köftesi tarifi:

Tavuk köftesi tarifi için; ilk olarak yarım kilo tavuk göğüs etini küçük küçük kesip, rondo içine koyun. Tavuk etlerini rondodan iyice geçirerek, kıyma haline getirin.

Ardından tavuk kıymasını bir kaba koyun. Üzerine 1 adet yumurtayı kırın. 1 adet küçük boy soğan rendeleyin. 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı süt ilave edin. Sonrasında 1 tutam ince ince doğranmış maydanoz, 3 yemek kaşığı galeta unu, damak tadınıza göre tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kimyon ekleyin. Zevkinize göre rendelenmiş sarımsakta ekleyebilirsiniz. Tüm köfte harcını eliniz ile iyice yoğurun. Sonrasında zerini kapatıp, 40-45 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Dinlenen tavuk köftesi harcından ortalama ceviz büyüklüğü kadar parçalar alın. Elinizde yuvarlak ya da oval şeklinde yuvarlayın. Diğer yanda geniş bir tava içine tavanın tabanını kapatacak kadar sıvı yağ döküp, iyice ısıtın. Isınan yağın içine tavuk köftelerini güzelce yerleştirin. Tavuk köftelerini arkalı önlü iyice kızarana dek pişirin. Pişen köfteleri havlu kağıt serili bir tabak üzerine alıp ancak yağını çok fazla süzmeyin.

Tarifi bu şekilde uyguladığınızda harika bir ev yapımı tavuk köftesi ortaya çıkmış olacak. Hazırladığınız bu tavuk köftesini fazla soğumadan sıcak olarak servis ederek afiyetle yiyebilirsiniz.

Tavuk köftesi ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 30 dakika yeterlidir. Bu sürenin 25 dakikası hazırlık, 5 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 16 adet tavuk köftesi için geçerlidir.