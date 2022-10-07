'Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı' iddiasına Yargıtay'dan açıklama

Yargıtay, 'Yargıtay üyesinin odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı' iddiasıyla ilgili açıklamasında "Bahsi geçen konuda Başkanlığımıza ulaşmış herhangi bir ihbar veya şikayet olmamakla birlikte, basında yer alan iddialarla ilgili hassasiyetle araştırma yapılmış olup herhangi bir tespite ulaşılamamıştır." denildi.

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Yargıtay, Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı' iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yargıtay bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen Yargıtay üyesi ile ilgili haberler hakkında yapılan açıklamada, "Haberlerde soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay'ın kurumsal kimliği zedelenmekte, Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır" denildi.

"Herhangi bir tespite ulaşılamamıştır"

Yargıtay tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, Yargıtay üyesi ile ilgili haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Haberlerde soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay'ın kurumsal kimliği zedelenmekte, Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır. Bahsi geçen konuda Başkanlığımıza ulaşmış herhangi bir ihbar veya şikayet olmamakla birlikte, basında yer alan iddialarla ilgili hassasiyetle araştırma yapılmış olup herhangi bir tespite ulaşılamamıştır. Bu tarz dayanaksız iddiaların kurumsal kimliğimize ve yargıya duyulan güvene vereceği zarar göz önünde bulundurularak yargı kurumlarının, yargısal unvan ve makamların şeref ve itibarını zedeleyen ifadelerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi üzüntüyle karşılanmıştır."