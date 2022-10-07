Hamileyken bu maddeye maruz kalırsanız çocuğunuz kısır olabilir!

Danimarka'da yapılan bir çalışmada, hamileliğin erken döneminde PFAS içeren toksik kimyasallara maruz kalan kişinin doğacak çocuğunun kısır olmasına sebep olduğu tespit edildi. Peki nedir bu PFAS?

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Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma neticesinde sonsuz kimyasallar olarak isimlendirilen PFAS (perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler) maddesinin insan vücudundaki hormonları ve fetal gelişimi olumsuz yönde etkilediği gözler önüne serildi.

Erkeğin gelecekteki “üreme kapasitesi”, büyük ölçüde testislerin hamileliğin ilk 3 ayında rahim içinde gelişmesiyle gerçekleştiği için bu kimyasallar sperm kalitesini de bozucu özellik taşıyor.

PFAS nedir?

PFAS, tipik olarak binlerce ürünü suya, lekeye ve ısıya dayanıklı hale getirmek için kullanılan yaklaşık 12.000 kimyasaldan meydana gelen bir maddedir. İnsanlarda ve çevrede birikirler ve doğal olarak parçalanmamaları sebebiyle “sonsuz kimyasallar” olarak isimlendirilirler.

PFAS’ın, kanser, doğum kusurları, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı ve azalmış bağışıklık gibi ciddi sağlık problemleriyle ilgili olduğu çeşitli çalışmalarla tespit edildi.

864 genç erkek incelendi

Yapılan araştırma, 1996 ve 2002 yılları arasında gebe olup da ilk üç aylık dönemlerinde kan örneği veren kadınlardan dünyaya gelen 864 genç Danimarkalı erkekte sperm özelliklerini ve üreme hormonları üzerinde inceleme yapıldı.

Araştırmaya katılanlar, 15 PFAS bileşiği için annelerin kanını inceledi ve araştırmaya dahil edilecek kadar yüksek seviyelerde 7 tane buldu.

Kısırlığa sebep oluyor

Araştırmanın sonucuna göre, söz konusu kimyasallara daha fazla maruz kalan kadınların çocuklarının sperm sayısı ve kalitesi oldukça düşük seviyede çıktı. Araştırmacılar, bunun kısırlığa yol açabileceğini belirtti.

Araştırmada yer alan doçent doktor Sandra Sogaard Tottenborg, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: