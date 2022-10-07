Melis Sezen'den olay aşk itirafları! 'İçimden sevgi fışkırıyor, ne yapayım!'

Kanal D'nin final yapan sevilen dizilerinden Sadakatsiz'de Derin adıyla gördüğümüz oyuncu Melis Sezen, açıklamalarıyla gündem oldu. Instyle dersigine konuşan son dönemin gözde oyuncularından Melis Sezen, aşk hayatında duygularını nasıl yansıttığıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Sezen, "Aşk acayip bir şey, tanımlanamaz" dedi.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ekranda canlandırdığı karakterle izleyicinin sinirlerine dokunsa da gerçekte ise tam tersi hayat ve sevgi dolu biri diyebiliriz. Instyle dergisine samimi açıklamalarda bulunan Melis Sezen, aşk hayatından bahsetti.

İçsel yolculuğunu anlatan Melis Sezen "Kendin olma cesaretini göstermeye başladığın zaman özgürleşirsin. Ben de kendimi daha çok keşfetmeye çalışıyorum, derinlerime dalıyorum. Daha önce hiç deneyimlemediğim bir yolculuk bu. Uçsuz bucaksız. Bazen kendimle savaşıyorum. Nasıl göründüğünüzü ve kimin ne düşüneceğini düşünmekten kendinizi unutabiliyoruz çünkü" diye konuştu.

"Kocaman seven bir sevgiliyim"

Aşık olduğunda dolu dolu yaşadığını belirten güzel oyuncu, "Aşk acayip bir şey, tanımlanamaz. Bir harmoni hali. Kocaman seven bir sevgiliyim. Gözlerinin içine baka baka severim. Bazen bir sevgi kelebeği gibi hissediyorum. Sonra bu kadar dönüştüğüm için kızıyorum kendime. Ama içimden sevgi fışkırıyor, ne yapayım!" dedi.

"Her kadın özgürce yaşamalı"

Ünlü oyuncu, "İnsanların yürekleri çer çöple dolmuş. Hiçbir kadın hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalmamalı. Her kadın özgürce yaşamalı" ifadelerini kullandı.

Danstan vazgeçemiyor

Türü ne olursa olsun dans etmeyi çok sevdiğini dile getiren Melis Sezen, "İyisi, kötüsü yok bunu. Ruhuyla dans eden her kadın ışıldar. Salsa'nın enerjisine bayılıyorum ama tangoyla başka bir kadın oluyorum" açıklamasını yaptı.

Melis Sezen kimdir?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir.

Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını, bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yazdırdığını söyledi.

12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı.

Ardından Silivri’de Ali Solmaz Tiyatrosu’nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı. 2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı.

2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.