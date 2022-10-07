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Pahalı aletlere boşuna para dökmeyin! Saç düzleştiricisiyle maşa yapmanın sırları!

Pahalı aletlere boşuna para dökmeyin! Saç düzleştiricisiyle maşa yapmanın sırları!

Saçınıza hep aynı şekil vermekten sıkılıp dalgalı bir görünüm istiyorsanız fakat bunun için uygun alet elinizde yoksa üzülmeyin. Pahalı markaların saç şekillendirme aletlerine binlerce lira vermenize hiç gerek yok. Herkesin evinde bulunan saç düzleştiriciyle saçınıza şekil verebilirsiniz. İşte saç düzleştiricisiyle maşa yapmanın ipuçları...

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Saç düzleştiricisi dalgalı veya kıvırcık saçları düzleştirmek için kullanıldığı düşünülse de saçlara dalga da verebiliyor. Düzleştirmek için olan ise uzun ve dar iki, plakadan oluşur. Günümüzde dar ve uzun plakalı olan sadece saç düzleştirmeye yaramakta, ayrıca saçta lüle de yapılabiliyor. Son dönemin saç şekillendirici aletlerini almak için binlerce lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Paranızı çöpe atmadan, evde masrafsız şekilde şaçınıza maşa yapmanın yollarını açıklıyoruz!

Saç düzleştirici ile maşa nasıl yapılır?

Saç düzleştirici ile maşa yapmak için ilk olarak dalgaların daha kalıcı olması için saç kremi kullanabilirsiniz. Bununla birlikte düzleştiricinin saçı yıpratmaması için yüksek ısıya maruz kalmamasına dikkat edilmeli.

İşlemi uygulamadan önce saçlar kuru olmalı. Düzleştirici ile maşa yaparken saçları iki plakanın arasına alın. Daha sonra yavaşça çevirerek uçlara doğru kıvırın.

Ön tarafta bulunan saçları da daha hacimli olması için yanlara doğru kıvırın. Son olarak geniş dişli bir tarakla yumuşak bir şekilde dalgaları açın. Dalgaların sönmemesi için çok fazla taramamaya özen gösterin.

Plaj dalgaları için düzleştiriciyi nasıl kullanmalıyız?

Düzleştirici ile plaj dalgaları oluşturmak oldukça kolay. Aşağıda bahsettiğimiz iki yöntemden herhangi birini seçin ve saçınızı plaj dalgasına dönüştürün.

1.Yöntem

Saçınızın ön tarafı ayırın ve saç parçası başına yaklaşık bir inç genişliğinde ayırın.

Saç köklerinden başlayarak, yuvarlak eğri dışa bakacak şekilde bir “C” şekli yapın. İçine kaç tane dalga koymak istediğinize bağlı olarak, C-şekilli dalga oluşturduğunuzda düzleştiriciyi biraz daha uzun veya daha kısa sürükleyebilirsiniz.

Bir “S” oluşturmak için bu hareketi ters yönde tekrarlayın.
Uçlara ulaşana kadar saçı uzatmaya devam edin; bunları biraz daha düz tutacaksınız.
Sprey sıkın ve ile bukleleri parmaklarınızla açın.

2.Yöntem

Saçınızı bölümlere ayırın.
Tek bir örgü veya iki örgü ve daha fazlasını yapabilirsiniz. (Saçınızı ne kadar bölümlere ayırıp örerseniz, bukleleriniz o kadar belirgin olacaktır.)
Bu yapıldıktan sonra örgünüze ısı koruyucu püskürtün ve düzleştirici ile birkaç kez üzerinden geçin.

Saçınızı bir saniye soğumaya bırakın, örgüleri açın ve işte size kıvrılmış plaj dalgaları var.

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