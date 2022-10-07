Nurgül Yeşilçay İran'da istenmedi! İran'da yaşadığı kötü günleri anlattı

Nurgül Yeşilçay, Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. Yeşilçay, Mahsa Amini adlı 22 yaşındaki kadının ölümü ve İran'daki kıyafet kuralları konusunda, konuştu. Rol aldığı sinema filminde yaşadıklarını paylaştı. İran halkının kendisini istemediğini söyledi.

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Ceyda Düvenci, programında meslektaşı Nurgül Yeşilçay'ı konuk etti. Nurgül Yeşilçay, koronavirüs pandemisi öncesi rol aldığı, İran'da çekilen 'Beautiful Jinn' (Güzel Cin) filmininin çekimi esnasında İran'da yaşadıklarını anlattı.

Başındaki örtü düştüğünü için hakaret etmişler

Nurgül Yeşilçay film çekimleri için gittiği İran'da gezerken başörtüsünün yere düşmesi sonucu aldığı hakaretleri anlattı.

''Bizim diziler dünyada çok satıldığı için İran'da da seviliyorum, sağ olsunlar ben de İranlıları seviyorum. Teklif getirildi, İran sinemasını da çok sevdiğim için gittim. İsfahan'da çekiyoruz filmi, çok güzel bir yer. Merak ediyorumn, sokakta geziyorum. İran'da başörtüsünü saçının her tarafını kapatarak takmıyorsun, saçların görülebiliyor, sadece bir örtünün olması şart. İran'a girdiğiniz anda turist de olsan, vatandaş da olsan onu takıyorsun. Takmayı alışmamışsın ya, düşen de bir şey. Bunun bu kadar ciddiye alındığını tahmin etmedim çünkü önümden saç görünüyor, yandan saç görünüyordu. Ben poz verirken başımdaki örtü arkaya doğru düşmüş. Bu basında bir yer aldı, İran basınında. Olay bir büyüdü, bir büyüdü. 'Hadsiz' yazanlar var, 'Ne demek başını örtmemek?' yazanlar var.''

''Kendi örf ve adetinle başka bir yere gidemezsin''

Yeşilçay, "Ne demek örtmemek? Ben zaten örf, adet severim. Sen bir yere gidip de kendi örf adetinle gidemezsin. Ben senin evine gelsem, evinin kuralları vardır. Bazı kurallar vardır, uymak zorundasındır. Saygı da bunu gerektirir. İran haklı çok tatlı bir halk. Sonra kendi kendine çözüldü sorun. İkiye ayrıldılar, bir kesim 'Kız başını kapatmış işte' dedi, 'Kendi kendine açılmış' dediler ama o ara çok rahatsız olanlar oldu. Yaşadığım şu an o kadar güncel bir konu ki zaten. Müthiş bir baskı var, dışarıdan gelen bir insan olarak ben de öyle hissettim. Düşün İranlı kadınlar neler yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bağımsız filmcilerden ödül aldı

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haziran ayında Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Oynadığım bir İran filmiyle Amerika bağımsız filmcilerden ödül aldım. Pandemi falan bitti nihayet! Artık sinema filmlerinin tek tek görücüye çıkma vakti" mesajını yazarak mutluluğunu paylaşmıştı.