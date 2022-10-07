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Rapunzel'e rakip olacaksınız! İşte saçınızı sağlıklı ve hızlıca uzatacağınız yöntemler

Rapunzel'e rakip olacaksınız! İşte saçınızı sağlıklı ve hızlıca uzatacağınız yöntemler

Birçok kişi, saçlarının hızlı uzamasını, ancak aynı zamanda sağlıklı olmasını istiyor. Saç uzatmak için türlü şampuan ve ilaçlar mevcut ancak bunlar da saçın sağlığını bozabiliyor. İşte saçınızı hızlı şekilde uzatmak için birbirinden etkili yöntemler...

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Kestirdiğiniz saçlarınızın hızlı uzamaması, sizin olduğu gibi çoğu insan için tatsız bir hal alabiliyor. Oysa saçları sağlıkla ve hızla uzatabilmek de mümkün. İşte hem sağlıklı, hem de uzun saçlara kavuşabilmeniz için yapabileceğiniz 7 harika yöntem...

Aspirin

Saçınızı yıkayacağınız suyun içine aspirin attıktan sonra durulama esnasında aynı suyu kullanırsanız saçlarınız güçlenecek ve hızla uzamaya başlayacaktır.

Soğan, tarçın ve sarımsak 

Bu üç şifa kaynağını kaynatıp saçınıza uygularsanız saçlarınız günden güne uzamaya başlayacaktır. Soğan ve sarımsağın antioksidan özelliği birçok kişi tarafından bilinmektedir. Bu kür ile bakımlı saçlara kavuşmak kaçınılmaz.

Saçlarınızı tarayın

Saçlarınızı gün içinde mümkün olduğunca tararsanız saç diplerinizde kan dolaşımı hızlandığı için saçlarınız kolaylıkla uzamaya başlayacaktır.

Patates, yumurta ve bal

Haşlanmış patatesin suyunu yumurtanın sarısını ve balı karıştırarak saçınıza sürün. Sonrasında saçlarınızı yıkayın. Haftada bir kere bu maskeyi uyguladığınızda saçınızın parladığını ve sağlıklı uzadığını göreceksiniz.

Kırmızı turp ve yumurta

Kırmızı turpu rendeleyerek 2 bardak suyun içerisine koyarak kaynatın. Soğumasına yakın yumurtanın sarısını ekleyin. Bu saç maskesini haftada bir kez uygulayın, sağlıklı saçlara kavuşun.

Havuç ve yumurta

İki adet havucu 2 litre suyun içinde kaynatın ve yumurta sarısını ekleyin. Bu karışımı saçınızda beklettikten sonra durulayın. Hafta bir bu doğal maskeyi uygulayarak saçlarınızı kolaylıkla uzatabilirsiniz.

Elma sirkesi

Duştan çıkmaya yakın suyun içine biraz elma sirkesi dökerek saçınızın hem parlak olmasına, hem de hızlı uzamasına sebep olabilirsiniz.

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