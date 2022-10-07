Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri İplikçi Nedim hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi, Zincirbozan, Kocan Kadar Konuş, Aliye gibi yapımlarda rol alan İsmail İncekara'dan çok üzücü bir haber geldi. İplikçi Nedim karakteriyle Kurtlar Vadisi dizisinde geniş hayran kitlelerine ulaşan İsmail İncekara, bu sabah hayata veda etti.

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Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldığı Kurtlar Vadisi'nde Yahudi asıllı bir tefeciyi canlandıran İsmail İncekara'nın hayatını kaybettiği bilgisi sevenlerini hüzne boğdu.

İsmail İncekara kimdir, neden öldü? İsmail İncekara, Deli Yürek; Barda, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar gibi yapımlarda da rol almıştı. Acı haberi Zafer Algöz, yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Başımız sağolsun"

Algöz, yaptığı paylaşımda, "Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar." ifadelerine yer verdi.

Bugüne kadar Duvardaki Kan, Melek Apartmanı, Deli Yürek, Azad, Kurtlar Vadisi, Aliye, Aynı Çatı Altında, Yalancısın Sen ve Kılıç Günü dizilerinin yanı sıra Avrenosun Müşterileri, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Barda, Zincirbozan, Kirpi ve Hiç Rıza sinema filmlerinde rol almıştır.

İsmail İncekara rol aldığı filmler ve diziler

Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016

Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015

Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011

Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009

Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal

Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman

Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 - Toufik

Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010

Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009

Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006

Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci

Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim

Azad : Aydın Bulut - 2002 - Muhtar Recep

Hayat Bağları : Osman Sınav - 1999

Deli Yürek : Osman Sınav - 1999 - Behram Kartal

Melek Apartmanı - 1995

Eylül - 1987

Kırık Hayatlar - 1986

Duvardaki Kan - 1986