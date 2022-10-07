BIST 3.572
DOLAR 18,59
EURO 18,22
ALTIN 1.023,15
HABER /  GÜNCEL

Adetli kadın kandilde neler yapabilir adetken okunacak dualar, ibadetler

Adetli kadın kandilde neler yapabilir adetken okunacak dualar, ibadetler

Mevlid Kandili'nde adetli (regli) olan kadınlar nasıl ibadet edebilir okuyabilecekleri dualar ile çekebilecekler tesbihler hangileridir? Diyanete göre hayız olan kadınlar Fatiha başta olmak üzere kuran surelerini dua amacıyla okuyabilirler. Kur'anı Kerim'i adetliyken okumak yasak olsa da sureler dua niyetiyle bu gecede okunabiliyor. İşte okunacak kandil duaları;

Abone ol

Adetli kadınlar kandil günleri gibi mübarek gecelerde Kur'an okuyup, namaz kılamazlar. Ancak Kur'an dinlemelerinde bir sakınca yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı fetvalarına göre kadınlar adet (regl-hayız) durumunda şunları yapamazlar: namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, cinsel ilişkiye giremez, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler. Diyanet İşleri adetliyken kadının Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda ise farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş bu noktanın muallak olduğunu belirtmiştir.

Peki adetli kadınlar Mevlid kandili gibi özel geceler ile cuma gibi mübarek günlerde neler yapabilirler hangi ibadetlere izin var okuyabilecekleri dualar neler?

Adetliyken regl döneminde namaz kılınır mı?

Adet (regl) olan bir kadının Kur'anı Kerim okuması gibi namaz kılması da haramdır. Adetliyken kuran okunamasa da kuranın dinlenmesinde bir sakınca yok. Haliyle kandilde Kur’an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilirsiniz. 

Adetliyken okunabilecek dualar

Adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. İstediğiniz her duayı okuyabilirsiniz. Hatta Kur'andan Fatiha da dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur’an'daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Adetliyken berat kandilinde okuyabileceğiniz dualar şöyle:

-“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”)

Peygamberimizin okuduğu Berat kandili duası : “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”

Regli döneminde tesbih çekilebilir mi yapılabilecek ibadetler

Adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir ve tesbih çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Bunun yanında Diyanet fetvasına göre regli döneminde kadınlar, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.

Adetliyken Kur'an okunabilir mi Diyanet fetvası

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’an okuyamaz. Diyanet bunu Hz. Muhammed'in şu hadisine dayandırıyor:  “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî) buyurmuştur. Bu genel yaklaşımın yanında Hanefî ve Şafiiler dua ve zikir kasdıyla dua anlamı içeren âyetlerin okunabileceğini; Şafiiler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf’ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbeliler ise Kur’an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir. Maliki mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır. Bu iki görüşten âdetli kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf’a dokunabileceği ve Kur’an-ı Kerim’i okuyabileceği ictihadını tercih etmişlerdir.

Adetliyken Kur'anı Kerim'e dokunulabilir mi

Diyanet İşleri Din yüksek kurulu bu konuda şöyle diyor : Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleri ile Malikî mezhebindeki ağırlıklı görüşe göre, cünüp veya hayız hâlindeki kimselerin Mushaf’a dokunmaları caiz değildir.

ÖNCEKİ HABERLER
Zeynep Bastık'ın ''Birlikte becerebildiğimiz çok şey var'' diyen eski eşinden yeni ilişkisine onay geldi! 'Yok artık' diyeceksiniz
Zeynep Bastık'ın ''Birlikte becerebildiğimiz çok şey var'' diyen eski eşinden yeni ilişkisine onay geldi! 'Yok artık' diyeceksiniz
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
2022 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
2022 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Bakan Adil Karaismailoğlu 'sona gelindi' dedi açılış için net tarih verdi
Bakan Adil Karaismailoğlu 'sona gelindi' dedi açılış için net tarih verdi
Kılıçdaroğlu'na başörtüsü fikrini veren isim tartışması! CHP'den karşı kulis haber siparişi
Kılıçdaroğlu'na başörtüsü fikrini veren isim tartışması! CHP'den karşı kulis haber siparişi
Mevlid Kandili ibadetleri bu gece neler yapılır Mevlid kandili duası Diyanet
Mevlid Kandili ibadetleri bu gece neler yapılır Mevlid kandili duası Diyanet
'Ütünün fişini çektim mi' derdine son! Hafızanızı güçlendirmek istiyorsanız bunu yapın
'Ütünün fişini çektim mi' derdine son! Hafızanızı güçlendirmek istiyorsanız bunu yapın
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan flaş çıkış! Yeni infaz uygulaması geliyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan flaş çıkış! Yeni infaz uygulaması geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı! Kıyafeti olay oldu: "Gözlerim kanadı"
Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı! Kıyafeti olay oldu: "Gözlerim kanadı"