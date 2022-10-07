Mevlid Kandili ibadetleri bu gece neler yapılır Mevlid kandili duası Diyanet

Bugün 7 Ekim cuma günü Rebiülevvel ayının 12. gecesi Hz.Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili idrak ediliyor bu geceyi 4 rekat namaz kılarak ve bolca dualar ederek geçirin. Peki Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir, nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili faziletleri ve yapılacaklar.

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Müslümanların gönüllerini iman aşkıyla çoşturan mübarek gece Mevlid Kandili bugün, 7 Ekim cuma gecesi kutlanacak. Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nde dua kapıları açık olacak, açılan eller edilen dualar kabul olacak. Peki ama sabahından gecesine kadar fazilet yüklü olan bu Mevlid kandili gününde nasıl dua etmeli, nasıl ibadet etmeli, neler yapmalıyız?

Mevlid Kandili gecesinde 4 rekat Tesbih namazı kıldıktan sonra bol bol dua edilmesi öneriliyor. Peki Mevlid Kandili namazı kaç rekattır saat kaçta nasıl niyet edilerek kılınır? Sizler için Mevlid Kandili duası ile birlikte namazının kılınışını hazırladık.

Gün boyunca dua edin

Mevlid 'doğum zamanı' demektir. Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olan Mevlid Kandili gecesinde dilekler geri çevrilmez. İbadetle geçirilmesi önerilen bu gecede bol bol dua edin.

Mevlid kandili namazı kaç rekat?

Mevlid kandili gecesinde 4 rekat tesbih namazı kılınması tavsiye ediliyor. Mevlit kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir. Peki 4 rekatlık tesbih namazının kılınışı nasıldır hangi dualar okunur ve nasıl niyet edilir?

Mevlid kandili gecesinde 4 rekat tesbih namazı kılınması tavsiye ediliyor. Mevlit kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir. Peki 4 rekatlık tesbih namazının kılınışı nasıldır hangi dualar okunur ve nasıl niyet edilir?

Mevlid Kandili tesbih namazı kılınışı

Mevlid Kandili gecesinde günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Kandil gecesi bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. -"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere, -Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere, -Rükûdan doğrulunca 10 kere, -Secdede 10 kere, -Secdeden doğrulunca 10 kere, -İkinci secde de 10 kere, okunur.

Böylece birinci rekat namaz kılınmış olur. Tesbih namazında ikinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. Mevlid Kandili tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir.

İkinci rekate oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

Hatm-i Enbiya nasıl yapılır?

Mevlid Kandili için islam alimleri Hatm-i Enbiya yapılmasını öneriyorlar. Peki Hatm-i Enbiya nasıl yapılıyor? Hatm-i Enbiyâ yapmak için, önce 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur. Sonra: "Eûzu billâhis-semî'ıl-alîmi mineş-şeytânir-racîm. Rabbi eûzu bike min hemezâtiş-şeyâtıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn"

Şu âyet-i celîle okunur ve buna göre hareket edilir: -"Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Yâ eyyühellezîne âmenusbirû ve sâbirû ve râbitû vettekullâhe lealleküm tüflihûn. Sadekallâhül-azıym"

Bundan sonra şu sıraya göre hatme devam edilir: "Bismillâhir-rahmânir-rahîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alen-nebiy. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Sadekallâhül-azıym" 100 defa: Salevât-ı şerîfe, 500 defa:"Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lena ve terhamnâ lenekûnenne minel-hasirîn"

100 defa: Salevât-ı şerîfe, 100 defa: Salevât-ı şerîfe, 500 defa:"Rabbi ennî messeniyed-durru ve ente erhamür-râhimîn" 100 defa: Salevât-ı şerîfe, 100 defa: Salevât-ı şerîfe,

500 defa:"Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn" 100 defa: Salevât-ı şerîfe, 100 defa: Salevât-ı şerîfe, 500 defa "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" 100 defa: Salevât-ı şerîfe, okunur. Sonra duâ yapılır.