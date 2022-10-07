Bir Küçük Gün Işığı'nda veda! Güzel oyuncu diziden ayrılıyor

Sezonun yeni dizilerinden olan Bir Küçük Gün Işığı'nda beklenmedik bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Dizide Dila rolü ile yer alan Tuğçe Açıkgöz'ün, ilerleyen bölümlerde Bir Küçük Gün Işığı'na veda edeceği öne sürüldü. Oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak.

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Atv'nin yeni sezona hızlı giriş yaptığı yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı dizisinde seyirciyi şaşırtan bir ayrılık yaşanacak. İddialara göre dizide büyük bir başrol ayrılığı yaşanacak. Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz ve Seray Kaya'nın başrollerinde yer aldıkları dizide veda dedikoduları dolaşıyor.

Başrol diziye veda ediyor

İddialara göre; dizide küçük kızın öz annesi Dila'yı oynayan başarılı oyuncu Tuğçe Açıkgöz, ilerleyen bölümlerde hikayeye veda edecek.

Berk Oktay'ın kız kardeşi olarak rol alan Tuğçe Açıkgöz, dizideki performansıyla büyük beğeni topluyor.

Tuğçe Açıkgöz'ün diziye veda edip etmeyeceği henüz kesin olmasa da ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Bir Küçük Gün Işığı'ndan olaylar çözülüyor

Dizide Dila'nın sırlarını ört bas eden, Mehveş karakterini canlandıran Güneş Hayat da ilerleyen bölümlerde çok farklı olayların yaşanacağını şu sözlerle anlattı:

“Tabii ki çok gerilimli olacak. Çünkü o kadar çok sır ve o kadar çok kapalı kapılar ardında yaşanmış şeyler var ki, zaten bunlar yavaş yavaş ortaya çıktıkça bence seyircimiz kendisini bu işten alamayacak.”

Bir Küçük Gün Işığı Konusu

Elif ve Hakan evli ve birbirlerine aşık çifttir. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Ancak Elif'in çocuğu olmuyordur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir. Elif, organizasyon şirketi sahibi, düşünceli, nazik ve yetenekli bir kadın. Aşk dolu evliliği ve sıfırdan var ettiği başarılı bir kariyeri vardır. Elif'in kusursuz hayatı kara bir haberle tepetaklak olur. Tüm ezberleri bozulup her şeye yeniden başlamak zorunda kalırken minik bir mucize, Elif'in karanlık hayatını gün ışığına çıkarır.