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18 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

18 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü YPG'ye darbe vuruldu. 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verdi.

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