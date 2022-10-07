Arka Sokaklar'ın Murat komseri Uğur Pektaş geri dönüyor! Son halini görenler şaştı kaldı

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başaran Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat komiser karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Uğur Pektaş bomba bir proje ile izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan oyuncunun son halini görenler ise şaştı kaldı. İşte Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş'ın yeni projesinin detayları ve son hali...

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2005 yılında katıldığı Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine başlayan Uğur Pektaş, Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat komser karakteriyle hafızalara kazınmayı başarmış, diziden ayrılmasıyla hayranlarını üzmüştü. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye karar veren ünlü oyuncu bomba bir proje ile izleyici ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Dizi aşkı gerçek olmuştu

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar'da Uğur Pektaş, güzel oyuncu Gamze Özçelik ile karı koca rolünü canlandırmış dizi aşkının gerçek olmasının ardından Arka Sokaklar'ın Murat komseri Uğur Pektaş ile Zeynep komiser'i Gamze Özçelik 2008 yılında dünyaevine girmişti. Evlilikleri 3 yıl süren ünlü çift 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almış, bir yıl sonra 2011 yılında anlaşamayarak boşanmıştı. Dizinin ardından Gamze Özçelik yardım elçisi olurken, Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş ise gözlerden uzakta bir hayat yaşamaya başladı.

Uğur Pektaş geri dönüyor

Arka Sokaklar dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Uğur Pektaş'ın yeni projesi hakkında açıklama yapan Gazeteci Arif Hür, "İçsel yolculuğunu sürdürürken oyunculuk hususunda kendisini her daim geliştirmeyi arzu eden Pektaş, 6,5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Pektaş, TRT'nin dijital için hazırladığı 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı projede rol alacak. TRT Dijital'de yayınlanacak 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'un çekimleri de geçtiğimiz haftalarda başladı. Türkiye, Tunus ve Cezayir'de çekimlerinin gerçekleşeceği dizi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek" ifadelerini kullandı.

Uğur Pektaş'ın son halini görenler şaştı kaldı

'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı proje ile izleyici karşısına yeniden çıkmaya hazırlanan Uğur Pektaş'ın son halini görenler şaştı kaldı. Yakışıklı oyuncunun son Instagram pozunun altına 'Keşke Arka Sokaklar'a yeniden dönsen', 'Hala genç, hala yakışıklı' diyen takipçileri bu haber karşısında oldukça şaşıracak. İşte uzun bir aradan sonra ekranlara dönme kararı alan ve hayranlarının görünce şaşırdığı oyuncu Uğur Pektaş'ın son hali...

İşte Uğur Pektaş'ın son Instagram pozu;

Uğur Pektaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşanan ünlü oyuncu yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü’nde okuyan Pektaş, aynı zamanda Tur rehberliği yaptı ve bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Kanal D’de yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser karakteriyle ününe ün katarak büyük ses getirdi.

Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Uğur Pektaş’ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır. Daha sonra tekrar birliktelik yaşamaya başlayan çift 2017’de ayrıldı. Maneviyata yönelen ikili kendi iç dünyalarına çekilme kararı aldıkları için ekrana ara verdi.

Filmleri ve dizileri :

2005 – Düşler ve Gerçekler

2006 – Kuşdili

2006 – 2014 – Arka Sokaklar