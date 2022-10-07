Batuhan Karacakaya yatak pozunu paylaştı eleştiriler peş peşe geldi! 'Özeliniz size kalsın'

Aşk-ı Memnu dizisinde evin küçük oğlu Bülent karakteriyle tanınan, Survivor yarışmasıyla ekranlara geri dönen Batuhan Karacakaya'dan cesur bir paylaşım geldi. Yeni sevgilisiyle Instagram'ın hikayeler kısmından yatak fotoğrafı paylaşan genç oyuncu takipçilerinin bazılarından eleştiri aldı. Karacakaya'ya 'Özeliniz size kalsın' yorumları yapıldı.

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Efsaneleşen dizi Aşk-Memnu'da canlandırdığı Bülent karakteriyle üne kavuşan Batuhan Karacakaya, son olarak Survivor yarışmacısı olarak karşımıza çıkmıştı. Aşk hayatıyla şu sıralar magazinin gündeminde olan Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabı üzerinden aşkını ilan etmişti.

"Özeliniz size kalsın"

Karacakaya'nın yeni aşkı Ayşe Aslan'dan cesur bir paylaşım geldi. Sevgilisiyle yatak pozunu paylaşan Aslan takipçilerinden büyük ilgi gördü. Siyah sütyeniyle görünen genç kadının yanında sevgilisi de üstsüzdü. Pozu görenler "Özeliniz size kalsın" yorumunda bulundu.

"Çok aşk"

Sevgilisiyle Hande Yener konserine giden Survivor Batuhan buradan bir paylaşım yaparak sevgilisinin yüzünü ilk kez göstermişti. Konserden "Çok aşk" notuyla paylaşım yapan Batuhan Karacakaya Ayşe Aslan ile birlikteliğini bu fotoğrafla duyurmuştu.





Beğeni yağmuruna tutuldu

Survivor All Star 2022'nin yıldız yarışmacısı Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi hemen mercek altına alındı. Genç kadının güzelliğine ve iddialı pozlarına oyuncunun fanlarından beğeni ve yorum yağdı.

Batuhan Karacakaya kimdir?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul doğumlu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

SURVİVOR BATUHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)