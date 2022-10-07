Ahmet Hakan'dan tartışmalı çıkış! 'Sokak röportajları yasaklansın'

Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan, sosyal medya platformları üzerinden yayın yapan gazetecilerin yaptığı sokak röportajlarının yasaklanmasını istedi. Ahmet Hakan'ın "fitne odağı" olarak gördüğü sokak röportajları için 'yasak' isteğinin tam da sosyal medya ile ilgili yasa Meclis'te konuşulurken gelmesi dikkat çekti.

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Sosyal medyada en çok onlar izleniyor, en çok onların yaptığı röportajlar haber sitelerine haber oluyor. Sokak röportajlarında insanlar çok daha rahat konuşuyor. Zaman zaman da bu röportajlar nedeniyle sokakta gerginlik yaşanıyor. Onlar sosyal medya platformları üzerinden sokak röportajı yapan gazeteciler ve gazetecilik meraklıları...

Sosyal medya yasası Meclis'te görüşülürken

Türkiye son dönemde sosyal medyayı denetim altına alacak 'dezenformasyon' yasasını tartışıyor. Yasa taslağı madde madde Mecliste kabul ediliyor. 'Sansür yasası' eleştirileri sürerken, Ahmet Hakan'dan yeni tartışma çıkaracak bir yasak önerisi geldi. Ahmet Hakan, sokak röportajlarının yasaklanmasını istedi. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

'Fitne odağı' sokak röportajı yasaklansın

Hayatımda hiçbir zaman yasakçı bir tutumum olmadı.

Tek istisnası var bunun:

Sokak röportajları.

Yokluğunu her geçen gün daha çok aradığımız biricik Latif’imiz de bir zamanlar bu sokak röportajı işini Hürriyet’in birinci sayfasında işte böyle ele almıştı.

Yasaklansın istiyorum bu röportajlar.

Komşuyu komşuya, anayı oğula, amcayı yeğene, dayıyı bütün mahalleye, mahalleyi şehre, şehri ülkeye düşman eden bir fitne odağı sokak röportajları.

Öfke, nefret, kin duyguları ekiliyor tüm topluma bu sözüm ona röportajlarda.

Nasıl edilir, nasıl yapılır bilmiyorum ama ülkemizin esenliği açısından eline mikrofon alanın dayıları birbirine kırdırdığı bu zıpırlığa bir son vermenin vakti geldi de geçiyor.