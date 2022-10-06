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Başakşehir Avrupa'da namağlup devam ediyor! Sivasspor 90+4'te yıkıldı!

Başakşehir Avrupa'da namağlup devam ediyor! Sivasspor 90+4'te yıkıldı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Başakşehir deplasmanda Letonya'nın Rigas FS takımıyla 0-0 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. haftasında Sivaspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Letonya'nın Rigas FS takımıyla karşılaştı. Skonto Stad'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. 

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 6'ya Rigas FS de 2'ye yükseltti.

Grubun dördüncü hafta maçında Başakşehir sahasında Rigas FS'yi konuk edecek.

Avrupa'da namağlup lider

Grubunda çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Başakşehir, namağlup liderliğini sürdürdü.

Sivasspor ile Ballkani, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konuk ekip, 4-3 kazandı.

Sivasspor'un golleri, 1. dakikada Ulvestad ve 75. ile 90+1. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi. Ballkani'ye galibiyeti getiren golleri ise 20. dakikada Thaqi, 31. dakikada Dellova, 66. dakikada Korenica ve 90+4. dakikada Ermal Krasniqi kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor 4 puanda kaldı. Ballkani ise 4 puana yükseldi.

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