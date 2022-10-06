Deniz Baykal, Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmayı yorumladı: Emeği geçenleri kutluyorum

Sağlık sorunları sebebiyle gözlerden uzak kalan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Baykal, sessizliğini bozarak yaptığı açıklamada, ''Trablus ile yapılan anlaşma çok önemli. Emeği geçenleri kutluyorum. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarına ulaşma yolunun açılmış olması çok büyük değerlidir" ifadelerini kullandı.

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Bir süredir sağlık sorunları ile boğuşan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Libya ve Türkiye arasında yapılan hidrokarbon anlaşması hakkında yorumlar yaptı.

''Yapılan anlaşma çok önemli''

Deniz Baykal, ''Trablus ile yapılan anlaşma çok önemli. Emeği geçenleri kutluyorum. Gerçekten çok yerinde olmuştur. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarına ulaşma yolunun açılmış olması çok büyük değerlidir. Libya'da iç savaş dolayısıyla BM'nin Milli Mutabakat Hükümeti'ni meşru olarak görmesi çok değerli'' ifadelerini kullandı.

2017'de kısmi felç geçirmişti

Beyin damarlarından birine pıhtı atması sebebiyle kısmı felç geçiren Baykal, 2017 yılından bu yana çok sayıda ameliyat geçirdi.