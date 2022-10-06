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Torba kanun teklifinde sürpriz değişiklikler! Cezalar silinecek

Torba kanun teklifinde sürpriz değişiklikler! Cezalar silinecek

Torba kanun teklifi yarın Meclis'e geliyor. 52 maddelik kanun teklifi hazırlandı. Son anda teklife eklenen maddeyle salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.

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52 maddelik torba kanun teklifi yarın Meclis'e gelecek. Daha önce yaklaşık 100 madde olarak hazırlanan torba teklif daha sonra ikiye bölündü. 52 maddelik ilk torba kanun teklifine son anda önemli maddeler eklendi.

Maske cezaları silinecek

Salgında maske takmayanlara verilen cezaların silinecek.

Kısa çalışma ödeneği maddesi

Bir önemli madde de kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu söyleniyor.

Torba kanun teklifinde KYK faizleri silinecek, eletrik ve doğalgaz desteği de torbada yer alacak.

İhracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar icra borçların silinmesi de torba yasada olacak.

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