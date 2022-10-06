15 dakikada hazırlanan bu domates çorbası sıkışık zamanlarınıza hızır gibi yetişecek

Genellikle çalışan kadınlar, eve geldiklerinde çabuk şekilde yapacakları yemekleri arıyor. İşte bu noktada, bu ihtiyacı tam olarak karşılayacak 15 dakika gibi kısa sürede yapılacak doyurucu domates çorbası.

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Bazı zamanlar, kendiniz veya ailenizdeki bireylerin karnı oldukça açken yemek hazırlamaya fazla vaktiniz olmayabilir. Bu gibi durumlarda genellikle kahvaltılık tüketilir ancak aslında oldukça doyurucu olan ve çok kısa sürede hazırlanabilecek bir çorba bulunuyor: Kolay domates çorbası...

İşte 15 dakika gibi kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli domates çorbası tarifi ve malzemeleri...

Kolay domates çorbası tarifi için malzemeler: