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15 dakikada hazırlanan bu domates çorbası sıkışık zamanlarınıza hızır gibi yetişecek

15 dakikada hazırlanan bu domates çorbası sıkışık zamanlarınıza hızır gibi yetişecek

Genellikle çalışan kadınlar, eve geldiklerinde çabuk şekilde yapacakları yemekleri arıyor. İşte bu noktada, bu ihtiyacı tam olarak karşılayacak 15 dakika gibi kısa sürede yapılacak doyurucu domates çorbası.

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Bazı zamanlar, kendiniz veya ailenizdeki bireylerin karnı oldukça açken yemek hazırlamaya fazla vaktiniz olmayabilir. Bu gibi durumlarda genellikle kahvaltılık tüketilir ancak aslında oldukça doyurucu olan ve çok kısa sürede hazırlanabilecek bir çorba bulunuyor: Kolay domates çorbası...

İşte 15 dakika gibi kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli domates çorbası tarifi ve malzemeleri...

Kolay domates çorbası tarifi için malzemeler:

  • 1 su bardağı hazır domates püresi

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı un

  • 3,5 su bardağı su

  • 1 çay bardağı süt

  • Tuz

  • Karabiber

Kolay domates çorbası nasıl yapılır?

Kolay domates çorbası tarifi için; ilk önce orta boy derin bir tencere içine 1 yemek kaşığı tereyağı koyup güelce eritin. Eriyen yağın üzerine 2 yemek kaşığı un ekleyin. Unun kokusu çıkana dek kavurun. Tarifte kullanılan su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Çay bardağı ölçüsü 110 ml'dir.

Kavrulan unun üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edin. Salçanın da kokusu çıkana dek kavurun. Sonrasında tencereye 1 su bardağı hazır domates püresi koyup, iyice karıştırın. Arkasından karışımın üzerine 3 buçuk su bardağı suyu döküp, bir yandan da çırpıcı yardımı ile iyice karıştırın. Domates çorbası kaynayana kadar yanmaması için ara ara karıştırarak, pişirin.

En son olarak kaynayan domates çorbası içine 1 çay bardağı süt döküp, karıştırın. Damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edin. 1-2 taşım kaynatıp, ocağın altını kapatın.

Hazır domates püresinden domates çorbasını sıcak olarak servise hazır hale getirebilirsiniz. Çorbanın kıvamı koyu ise biraz daha sıcak su ya da süt ekleyip, kıvamını daha çok açabilirsiniz.

Kolay domates çorbası ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 15 dakika yeterlidir. Bu sürenin 5 dakikası hazırlık, 10 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik kolay domates çorbası için geçerlidir.

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