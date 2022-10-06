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Bakan Dönmez'den 'TANAP' açıklaması! Kapasite 2 katına çıkarılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Dönmez'den 'TANAP' açıklaması! Kapasite 2 katına çıkarılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı alındığını açıkladı. 16 milyar metreküp olan kapasite 32 milyar metreküpe çıkarılacak.

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Azerbaycan doğalgazında kapasite artıyor. 

Türkiye-Azerbaycan enerji forumu sonrasında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız" dedi.

TANAP'ın kapasitesi yıllık 16 milyar metreküpten 32 milyar metreküpe yükseltilebilecek şekilde tasarlanmıştı.

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