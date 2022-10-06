Telegramın Kurucusu Pavel Durov: WhatsApp bir casus aracıdır

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, "Bilgisayar korsanları, WhatsApp kullanıcılarının telefonlarındaki her şeye tam erişime (!) sahip olabilir" diyerek WhatsApp'ın aslında bir casus aracı olduğunu söyledi.

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Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz günlerde iki büyük güvenlik açığının tespit edilmesinin ardından Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan önemli açıklamalar geldi.

Konuyla ilgili Durov, resmi Telegram kanalı üzerinde yaptığı açıklamada aynı güvenlik sorunun 2017, 2018, 2019 ve 2020'de de keşfedildiğini hatırlattı.

Durov güvenlik açıklarının tesadüfi olmadığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu tür sorunlar tesadüfi değildir, arka kapılara yerleştirilirler. Bir arka kapı keşfedildiğinde ise başka biri eklenir. Bu yüzden yıllar önce cihazlarımdan WhatsApp'ı sildim. Kurulması, telefonunuza girilmesi için bir kapı oluşturur.

Burada insanları Telegram'a geçmeye zorlamıyorum. 700 milyondan fazla aktif kullanıcı ve 2 milyondan fazla günlük kayıt ile Telegram'ın ek promosyona ihtiyacı yok. İstediğiniz herhangi bir mesajlaşma uygulamasını kullanabilirsiniz, ancak WhatsApp'tan uzak durun; o 13 yıldır bir gözetleme aracıdır"

Öte yandan WhatsApp, yeni güncellemeyle güvenlik açıklarının kapatıldığını belirtiyor.