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75 yıldır camlarınızı pırıl pırıl parlatan Camsil, şimdi tüm yüzeylerde! Toz almak artık çok pratik

75 yıldır camlarınızı pırıl pırıl parlatan Camsil, şimdi tüm yüzeylerde! Toz almak artık çok pratik

“Camsil Parlaklığı Evinizin Her Yerinde” sloganı ile yapılan lansmanda tanıtılan Camsil ailesinin yeni “Toz-Al” serisi pratik temizlik imkanı verirken, geriye mis kokulu yüzeyler bırakıyor. Tozlanmayı geciktirici ve cila etkili özel formülü ile tozunu aldığınız ahşap, metal, deri gibi farklı yüzeyler kolayca tertemiz ve pırıl pırıl oluyor. 

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Camsil’in diğer yeni serisi “Yer-Sil” de, durulama gerektirmeyen formülü ile hızlı ve etkili temizlik sağlıyor. Lavanta, Floral, Vanilya, Ahşap, Arap Sabunlu, Sirkeli çeşitleriyle “Yer-Sil”, seramik, laminant ve parke gibi her türlü zemini ışıl ışıl parlatıyor. Mis kokusuyla, Camsil parlaklığını tüm yüzeylere taşıyor.

Pencere ve pervazlara özel ilk temizleyici

Camsil ailesinin Türkiye’de ilk olan inovatif serisi “Cam & Pencere” cam ve pencere pervazları için özel formüle edildi. Ürün yoğun kirli cam, çerçeve, panjur gibi yüzeylerde etkili temizlik ve ışıltılı parlaklık sağlıyor. “Cam & Pencere” konsantre ürünleri kovada suya karıştırılarak kullanılıyor. 

Arabanıza “Oto-Sil” ile bakım yapın

Camsil’in “Oto-Sil” ürünü, tozlanmayı geciktirici ve cila etkili formülüyle aracın hem dış, hem iç yüzeylerini kolayca temizliyor. Oto-sil’in “Antifirizli Cam Suyu”, -22 dereceye kadar buzlanmayı engelleyici etkisi ile kış şartlarında güvenli sürüş keyfi sağlıyor. “Oto-sil 4 Mevsim Cam Suyu” ise sinek lekelerine etkin çözüm sunarken, parlamayı engelleyerek net görüş imkânı veriyor.

Logosu ve ambalajı da yenilendi

Lansmanda, Camsil’in yenilenen logosu ve ambalajı da tanıtıldı. Modern ve dikkat çekici çizgileriyle köklü markanın logosu çok daha güçlü hale getirilirken, ürün ambalajı da yeniden tasarlandı. 

Ergonomik yapısıyla ve güçlü çizgilerle yenilenen ambalajı, temizlik için artık çok daha kusursuz. 

Dünyanın 50’ den fazla ülkesine ihraç ediliyor

Camsil’deki bu önemli değişikliği öncelikle şirket çalışanlarına yönelik yapılan lansmanda anlatan Sultanlar Holding – Tibet Pazarlama Direktörü Didem Aydın “Pratik, mis kokulu ve ışıltılı parlaklığıyla, kategorisinde tüketicinin ilk tercihi olan Camsil, Türkiye’nin 81 ilinde perakende noktalarda yer alırken, dünya çapında 5 kıtada, 50’ den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Camsil, temizlik ürünler kategorisinde çok talep gören ve tüketicinin güvenini kazanmış ürünler arasında yer alıyor. Bizler de, hem pazarlama, hem de ürün geliştirme birimleri olarak, tüketicileri dinliyor, onların ihtiyaçlarına yönelik yenilikler yapıyoruz.” diye belirtti.

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