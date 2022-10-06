Pınar Altuğ 27 yıl öncesine götürdü! Instagram'ı fena salladı: "Yok böyle bir duru güzellik"

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 1. seçildikten sonra tüm dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle de izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen tescilli güzel takipçilerini tam 27 yıl öncesine götürdü. Instagram'ı fena sallayan Altuğ'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Televizyon ekranlarına bir dönem damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan 48 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim çekildiği pozları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Pınar Altuğ 27 yıl öncesine götürdü

Pınar Altuğ ilerleyen yaşına rağmen fit vücudu, cesur paylaşımları ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak detoks kampında amuda kalktığı görüntüler ve kızı Su Atacan ile olan paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü isim bu kez takipçilerini tam 27 yıl öncesine götürdü.

"Yok böyle bir duru güzellik"

Sosyal medyada hemen hemen her paylaşımı ile magazin gündemine gelen Pınar Altuğ bu kez 1995 yılından bir karesini paylaştı. Genç halini paylaşan güzel isim takipçilerini 27 yıl öncesine götürürken, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Altuğ'un "tbt 1995 filan herhalde" notuyla yaptığı pozunun altına hayranları; "Yok böyle bir duru güzellik", "Müthiş 27 yıl geçmiş ama hala güzel hala aynı", "Her daim güzel", "Dünyanın en güzel kadını", "Zamana yenilmiyosunuz, modanız güzelliğiniz geçmiyo" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Pınar Altuğ'un 27 yıl önceki hali;

Kızı Su Atacan'a gelen yoruma kayıtsız kalmadı

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde kızı Su Atacan ile çekildiği fotoğrafları paylaşmıştı. Güzel oyuncunun gönderisi kısa sürede binlerce beğeni alırken çok sayıda yorum yapılmıştı. Altuğ'un paylaşımının altında bir takipçisinin "Yanlış anlamayın pınar hanım ama kızınız aynı babası size çok benzemiyor maalesef" diye yorum yapmasına kayıtısız kalamamış ve yanıt vermişti.

"Niye yanlış anlayayım ki zaten biliyorum"

Ünlü oyuncunun kızı Su ile paylaştığı her fotoğrafın altına hayranları tarafından "Tıpkı babası", "Kızınız size hiç benzemiyor", "Babasının kopyası" gibi yorumlar geliyordu. Pınar Altuğ kızı Su Atacan'ın sürekli babası Yağmur Atacan'a benzediği yönde yapılan yorumlara karşı sessizliğini bozmuştu. Son paylaşımının altına gelen "Yanlış anlamayın pınar hanım ama kızınız aynı babası size çok benzemiyor maalesef" yorumuna yanıt veren Altuğ, "Niye yanlış anlayayım ki zaten biliyorum ve bu durumdan Çok memnunum, sevdiğim adama benziyor" diyerek cevap vermişti.