Bakan Soylu tarih verip açıkladı! Flaş mesaj! 'Türkiye bunu ilk kez duyacak'

Bataklık Operasyonu ile ilgili önemli bilgiler veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonun şahsına gelen bir telefonla başladığını söyledi. Bakan Soylu "Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili. Devletin uyanık olduğunu, takip ettiğini vatandaşımız bilsin." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT 1'de "Alişan ile Hayata Gülümse" programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Uyuşturucuyla mücadele

Zombi gibi insanlar vardı. Batı'da Avrupa'da bunlar normal şeyler olabilir ama biz Müslüman bir ülkeyiz. Aile hayatına değer veren bir ülkeyiz. Biz kendimizi dünyayla kıyaslamamalıyız diye hep kabul ederim.

Bizim için en önemli proje narkolog projesi oldu.

Biz başka bir şey daha yaptık Dünyada benzeri olan ama etkili olmayan, illerde kanalizasyonlardan atık maddesi aldık. Orada neyin, nasıl kullanıldığı; alıyoruz önceki yıllarda kıyaslarak hangi maddede ir artış var bütün bunları ortaya koyduk. İzlemeye başladık.

Bu Türkiye'de hiç yoktu. Yaklaşık illerimizi 42, ilçelerimizi 32 kriterle izlemeye başladık. Türkiye'nin bütün ilçelerinde uyuşturucu riski nedir? En fazla uyuşturucu riski ilçesi hangisidir? Atık maddelerle, ihbarlarla, yakalamalarla, ölümlerle... Bunu sadece kendimiz ölçmüyoruz, İl Emniyet Müdürlerine, İlçe Emniyet Müdürlerine, Valilere, Kaymakamlara gönderiyoruz. Bütün bu raporları tek tek inceliyorlar.

Şu ana kadar yakaladığımız eroin miktarı 7-7.5 ton. Eroin yakalamaları geçen yıldan daha fazla bu yıl da Akdeniz'de olmaya başladı. Türkiye'de rotaları daha çok Güney'e doğru aktardı.

Uyuşturucuya başlama yaşı 21.2

Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaşı ortalama 21.2. Bizim yapmamız gereken ne var? Türkiye'de uyuşturucu kullananların yüzde 48'i evde kullanıyor. Yüzde 28'i metruk binalarda kullanıyor. Yüzde 11-11.5 arkadaşının evinde kullanılıyor. Yüzde 8'i arabalarda kullanıyor. Yüzde 3.5 ise parkta kullanıyor. Kullananların yüzde 55'inin düzenli işi var. Yüzde 91'inin anne-babası yaşıyor.

Elde ettiğimiz politikalarda strateji oluşturuyoruz ve bunun üzerine gidiyoruz. 1 milyon anneye ulaştık. Sadece hedef kitle. Uyuşturucu kullanması muhtemel olan yerlerde buna ulaşmış olduk.

Anne baba arasında şiddet var mı? Yüzde 32'sinde hiç yok. Uyuşturucuya başladığında bekar mıydın, evli miydin? Yüzde 88'i "bekardım" diyor. Demek ki bizim başka bir kitlemiz daha var. Bir uyuşturucu kullanıcısı var evet. Ama bizim başka bir görevimiz daha var. Anne... Orada bir hayat var. Annenin hayatna da çocuğu uyuşturucudan kurtarmaya yönelik o eli uzatmaya dair sorumluluğumuz var.

İki çocuğunu uyuşturucu bataklığından kurtardı

İki evladının uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi. Pes etmedi, çocuklarını kurtarmak için büyük bir mücadele verdi ve sonunda başardı. TRT 1 yayınına katılan Banu Doğan ve oğlu Ahmet Doğan, İçişleri Bakanı Soylu ile buluştu.

Bakan Soylu: Banu hanım büyük bir mücadele ortaya koydu. Annelerin aslında bu meselenin en acı tarafıyla karşı karşıyalar. Banu hanım, Banu hanımın arkadaşları, Türkiye'deki anneler büyük bir mücadele veriyorlar. Evlatlarını kurtarmak için verdikleri mücadele ölçülemeyecek şekilde hem cesur, hem adanmış, hem de uyuşturucu kartellerine verilmiş bir mücadele. Kırıkkale'de de Türkiye'nin birçok yerinde de arkadaşları var. Bize de öğretiyorlar. Biz minnettarız.

Banu Doğan: Öncelikle sayın Bakanıma ben çok teşekkür ediyorum. Bize bu süreçte çok destek oldu. Devlet büyüklerimizin bize el uzatması bu bizi güçlendirdi. Sayın Bakanımın projeleri Türkiye'de çok büyük farklılıkar kattı. Annelerin değeri arttı.

Yüzünü ilk kez gösterdi

Ahmet Doğan: Yüzümü göstermek istemedim. Annem dedi ki; "Biz bunu insanlık namına yapıyoruz. Belki 1, belki 10 kişi kurtulacak. Gel önyargından kurtul" dedi. Bende "İnsanlık namına olacaksa tamam" dedim.

Bu işi terör örgütleri yapıyor. Verdiğimiz her para mermi, silah, bomba olarak Mehmetçiğimize geri dönüyor. 3 senedir temizim. Allah'a şükürler olsun ki ailem bana destek verdi.

Bataklık operasyonu

Biz birçok insanın canını yakan bir şebekeyi veya bir uyuşturucu satıcısını, baronu bir yerde yakalayacağız. Türkiye'nin en büyük suç geliri operasyonuydu "Bataklık Operasyonu". Şahsıma gelen bir telefonla başladı. Milyarlarca liraya el konuldu. Bu uyuşturucu yakalama operasyonu değil. Bu uyuşturucudan elde edilen gelire el konulma operasyonu. Ve bu el konulmalar yapıldı, neticelendirildi. Ve netice itibarıyla uluslararası bağlantıları, diğer ülkeler bağlantısı, Hollanda bağlantısı hepsi çözüldü.

Şimdi oralardan gelecek yargı kararları, mahkeme kararlarıyla beraber onun temel amaçlarından bir tanesi o mal varlıklarına, uyuşturucudan elde edilen gelirlere el koymaktı. Ve o eller de koyulmuş oldu.

'Türkiye bunu ilk kez duyacak'

Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili. Devletin uyanık olduğunu, takip ettiğini vatandaşımız bilsin. İçeri tıkıldığı zaman satıcının içerden çıkması ihtimali zordur. Biz buna projeli operasyon diyoruz. Bir şebekeyi çözmemiz lazım. Bazen aylar alıyor. Gizli soruşturmacı koyuyoruz, alış-satış yapıyor. Hakimlerin savcıların bildiği isimler bunlar.