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Fatih Altaylı 'başörtü' teklifine çok bozuldu! Bundan sonraki adım 'çarşafı mecburi hale getirelim' olabilir

Fatih Altaylı 'başörtü' teklifine çok bozuldu! Bundan sonraki adım 'çarşafı mecburi hale getirelim' olabilir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü ile ilgili yasa teklifi önerisini eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra atabileceği adım, 'çarşafı mecburi hale getirelim' demek olabilir" diye yazdı.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti'nin canını en fazla sıkan meselenin ekonomi olduğunu belirterek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu başörtü teklifiyle siyasi tartışmaları tekrar ekonomiden din alanına çekmekle suçladı. 

"Enflasyon, hayat pahalılığı, TL’nin hızlı değer kaybı, ekonomideki belirsizlik, ekonomi yönetimindeki güvensizlik. İktidar çok açık biçimde bu yüzden oy kaybediyor. En sıkı muhalefeti enflasyon yürütüyor" diyen Fatih Altaylı şunları yazdı:

Oyunu rakibin en güçlü olduğu yere taşıdı!

- Müteahhitlerin kayrılması, kamu kaynaklarının çete olarak adlandırılan gruplara aktarılması, bunun sonucu olarak başta enerji olmak üzere pek çok hizmetin fiyatının hızla artması da bir başka rahatsızlık unsuru. Bunun yanı sıra özellikle daha genç seçmeni iktidardan uzaklaştıran mesele de özgürlüklerin kısıtlanmaya çalışılması. 

- Ama siyaset oyununu rakibinin güçsüz olduğu bu alanda oynamak yerine, olabilecek en büyük strateji hatasını yaparak rakibin en güçlü olduğu yere taşıyor. Din alanına. 

Gollük pası alan Erdoğan da köşeye takıyor

- En güçlü ayağına doğru verilen gollük pası alan Erdoğan da köşeye takıyor. Kılıçdaroğlu’nun bundan sonra atabileceği adım, “Çarşafı mecburi hale getirelim” demek olabilir, ki bu kafa ile onu demesinden bile korkuyorum.

Sanki milletin derdi muhafazakarlık gibi, “Ben daha muhafazakarım” mesajı verme peşinde.

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