Karanfilin saça faydaları inanılmaz! Karanfil kürü nasıl yapılır saçınıza sürerseniz...

Yıpranmış, kırılgan ve sık sık dökülen saçlar birçoğumuzun problemi. Canlı saçlara ulaşmak için yediklerimize dikkat etmenin yanı sıra doğal takviyeler de kullanılabilir. Türk mutfağında çeşitli şekillerde faydalanılan karanfil baharatı saçlara da çok iyi geliyor. Karanfil kürüyle saçlar yeniden canlanıp hızla uzuyor. İşte karanfil kürü tarifi...

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Karanfil baharatı, antioksidan, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir kaynak. Türk mutfağında tatlı, reçel ev yapımı meyve suları ve kompostolarda baharat olarak kullanılan karanfilin bir başka yararı daha var. Saçlar için oldukça faydalı olan karanfili kür haline getirerek saçınıza sürerseniz anında etkisini gösterecek. Karanfil kürü saç derisini besleyerek dökülmeleri azaltıyor. İşte karanfilin saçlara faydaları ve karanfil kürü tarifi...

Karanfilin saça faydaları nelerdir?

Karanfil, saçların hacim kazanmasına yardımcı olur. Eğer saçınız hacimsiz görünüyorsa karanfil bakımını tercih edebilirsiniz.

Dökülen saç telinin yerine yenisinin gelmesi sadece saç köklerinin (folikül) sağlam kalması ile doğrudan orantılıdır. Karanfilin antibakteriyel özelliği, foliküllerin hava alabilmesini sağlayarak yeni saç oluşumuna yardımcı olur.

Bunun yanı sıra saç derisinde meydana gelen kepek ve saç dökülmesi sorunlarını azaltır. Saç köklerinin yenilenmesine yardımcı olur.

Saçlar hızlı bir şekilde uzar

Düzenli aralıklarla saça uygulanan karanfil kürü daha canlı ve parlak bir görüntü kazandırır.

Düzenli olarak karanfil bakımı yapılan saçta yeni saç oluşumuyla birlikte saç hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzar.

Saç kırıklarını önlemenin yollarından biri de saçı nemlendirmek. Düzenli karanfil kürü ile saçın nemlenmesini ve kırıkların onarılmasını sağlayabilirsiniz

Karanfil kürleri düzenli bir şekilde saça uygulandığında saç daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzar.

Kimi saçlar zor şekil alır. Karanfil ise saçların daha kolay şekil almasına yardımcı olur. Karanfil kürleri saça eski nemini ve gücünü verdiği için saçın parlak bir görünüme kavuşmasında yardımcı olur.

Ayrıca karanfil, saç dökülmesinin azalmasına da yardımcı olabilir.

Karanfil kürü nasıl hazırlanır?

Saç bakımında doğal bir mucize olan karanfil baharatı farklı kürler ile uygulanabilir. Karanfilin saça faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. Kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanan karanfil kürleri ise kısa sürede saçta olumlu etkiler bırakacaktır.

İlk olarak suyu kaynatın. Daha sonra içine 10-15 adet kadar karanfil ekleyin. Karanfilli suyu bir kavanozda 20 dakika kadar bekletin.

Daha sonra bir sprey şişesine doldurup saçınıza uygulayabilirsiniz. Kürü saçınıza uyguladıktan sonra bir süre bekletip yıkayın.