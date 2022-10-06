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MİT, savcı Murat Uzun'un intikamını aldı! PKK'nın sözde eyalet sorumlusu öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MİT, savcı Murat Uzun'un intikamını aldı! PKK'nın sözde eyalet sorumlusu öldürüldü

MİT'in terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonları devam ediyor. Suriye'nin Aynularap bölgesinde düzenlenen son operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demertaş öldürüldü.

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Edinilen bilgilere göre, örgüte 2001 yılında katılan terörist Hasan Demertaş, güvenlik güçlerine karşı Hakkari, Tunceli ve Zagros kırsalında uzun yıllar faaliyet yürüttü.

MİT'in hedefine düştü

2011 yılında Tunceli/Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ve sivil bir taksicinin şehit edilmesi eylemlerine bizzat katılması dolayısıyla hakkında yakalama kararı bulunan terörist Demertaş, bu nedenle MİT tarafından hedef listesine alındı.

Şehit edilen savcı Murat Uzun

Bu çerçevede MİT, saha ajanlarından aldığı bilgiler sonrasında terörist Demertaş’ı, Kobani kent merkezinde düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Savcı nasıl şehit edilmişti?

Murat Uzun, Ovacık Kandolar Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarındaki evinin bulunduğu binaya girdiği sırada teröristler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralı olarak askeri helikopterle Elazığ'a sevk edilen Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşamını yirimişti. 

Antalya Serik'ten Ovacık'a atanan Murat Uzun, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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