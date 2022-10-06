Aleyna Tilki çarpıcı açıklamalarda bulundu: ''Psikolojik destek almamam bir hataydı''

Her söylediği olay olan genç şarkıcı paylaştığı fotoğraflarla da gündeme gelmeyi başarıyor. Aleyna Tilki, depresyonla mücadele için özel bir projeye imza attı. Lansman sonrası basın mensuplarının sorularına cevap veren popçu, müzik kariyerine başladığından beri zorlu bir psikolojik süreç geçirdiğini anlattı.

Abone ol

Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda Amerikan müzik dergisi Billboard'a röportaj vermişti. Daha sonra Instagram hesabından odasında iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği bir pozu yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, gelen tepkilere ise "Eğer algınız önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır. Dedelerimiz annane babanelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim" cevabını vermişti.

''Sosyal deney yaptım''

Aleyna Tilki'nin bu açıklamaları yine bir tepkiye neden olmuştu. Daha sonra yazdıklarına açıklık getiren Tilki, “Sosyal medyada sosyal deneyler yapıyorum. Billboard’a röportaj veren ilk Türk kadın hatta insan ben oldum. Bu benim için çok heyecanlıydı. Bana kadın idollerimi sorduklarında Selda Bağcan’dan bahsetme şansım oldu. Hayallerinin peşinden giden kadınlarla röportaj yapmak istemişler ve beni seçtiler. Benim için çok onur verici bir şeydi. Ertesi gün de fotoğraf paylaştım. Herkes o fotoğrafı konuştu ama kimse Billboard’a verdiğim röportajı, anlattığım şeyleri konuşmadı. Öyle olunca ben de gerçekleri söylemek zorunda kaldım" diyerek kendini ifade etmişti.

''Kardeşim de bir sanatçı''

Aleyna Tilki'ye müzik kariyerinde ona eşlik eden kadınlar soruldu. Tilki: "Dua Lipa, ilk single’ım “Retrograde”in yazarlarından biriydi ve bu benim için dünyalar demekti. Türk efsanesi Selda Bağcan beni her zaman destekledi. Son olarak, kardeşim Ayça Tilki. O da bir sanatçı ve büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum.'' diyerek cevap verdi.

Yeni projesi

Tilki, son olarak gençlerin en büyük sorunlarından biri olan depresyonla mücadele için özel bir projeye imza attı. Genç şarkıcı, proje kapsamında toplumda depresyon hakkında farkındalığının artırılması için bir sosyal sorumluluk çalışmasında yer aldı.

''Hiç sevilmemişim''

Lansman sonrası gazetecilerin sorularına yanıt veren Aleyna Tilki, müzik kariyerinin ilk günü itibarıyla nasıl zorlu bir psikolojik süreç geçirdiğini paylaştı. Tilki, "Ben arkasında duramayacağım hiçbir markanın reklam yüzü olmuyorum. Konu depresyon denilince, 'Bu benim uzmanlık alanım hoş geldiniz' dedi. Çocukluk döneminde çok travma yaşadığını ifade eden Tilki, ''Bir gün olsun şikayet edip geri çekilmedim ama hep kendimi yalnız hissettim.'' Altın Kelebek Ödül töreninde ödül aldığı sırada sinirleri boşaldığı için ağladığını ve Türkiye'nin onunla dalga geçtiğini söyleyen Aleyna Tilki, hiç sevilmediğini o zaman anladığını dile getirdi.