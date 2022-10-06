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Kayseri'de gözü dönmüşlüğün böylesi! Direksiyon başındaki en yakınını kurşunladı

Kayseri'de gözü dönmüşlüğün böylesi! Direksiyon başındaki en yakınını kurşunladı

KAYSERİ'de iki kardeş arasındaki kovalamacanın sonunda kan aktı. Trafikte seyir halindeki kişi, arkasından bir başka otomobille gelen kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı. Omzundan yaralanan kişi kaza yaparak durabilirken sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kardeş olan E.Ç. ile E.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., 38 AAK 300 plakalı otomobili ile uzaklaştı.

E.Ç., Osman Kavuncu Bulvarı üzerine geldiği sırada kendisini takip eden kardeşi E.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Omzuna kurşun isabet eden ve kaçmak isteyen E.Ç., bu sırada trafikte seyreden 38 BT 087 plakalı otomobile de çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahla yaralanan E.Ç. ile kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli E.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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