Berna Laçin elektirik faturasını görünce isyan etti! 'Genelev' sorusuna verdiği yanıt bomba!

Ünlü oyuncu Berna Laçin, geçen ay elektrik zamlarına dem vurarak faturasına gelen tutarı açıkladı. Faturası bu ay katlanan Laçin'in ödeyeceği miktar ağızları açıkta bırakırken bir takipçisinden ünlü oyuncuyu kızdıran bir soru geldi. Laçin'in 'Genelev mi, diskotek mi işletiyorsun?' diye soran takipçisine yanıtı ise olay oldu.

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Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Berna Laçin, son paylaşımı yine ses getirdi. Laçin, geçen ay olduğu gibi bu ay da elektrik faturasını takipçileriyle paylaştı. Kendisine gelen 33 bin liralık faturaya isyan eden ünlü isme takipçilerinden ise birbirinden ilginç yanıtlar geldi.

"Geçen ay 22 bin, bu ay 33 bin"

Laçin, "Geçen ay elektrik 22 bin geldi diye serzenişte bulunmuştum ya hani, uzaktan çalışma düzeni olduğu için tek tük gelen var diye, bu ay elektrik faturası 33 bin lira geldi. Cevap, yine zam" dedi.

"Genelev mi işletiyorsun?"

Oyuncunun bu paylaşımını alıntılayan biri, "Genelev mi işletiyorsun, diskotek mi" diye sordu. Laçin bu soruya, "İş başvurusunda bulunacaksın galiba" diyerek yanıt verdi.

Berna Laçin kimdir?

Berna Laçin kimdir, Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur.

Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda ''Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.1996 yılında televizyonda ''Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de ''Çocuktan Al Haberi'' adlı programın yanı sıra 'Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana geldi.Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yaptı.2010 yılında ATV'de "Her şey İçin Berna Laçin" adlı programı sundu.

Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada (d.2002) adında bir kızları var.

Filmleri :

1990 – Sevdiğim Adam

1990 – Koltuk Belası

1991 – Yarına Gülümsemek

1993 – Kızılırmak Karakoyun

1995 – Gökkuşağı

1995 – Sahte Dünyalar

1995 – Bir Kadının Anatomisi

1997 – İlk Aşk

1997 – Böyle mi Olacaktı

1998 – Ateş Dansı

2000 – Evdeki Yabancı

2002 – Seni Yaşatacağım

2004 – Bir Dilim Aşk

2005 – Belalı Baldız

2007 – Yıldızlar Savaşı

2013 – Aşk Ekmek Hayaller