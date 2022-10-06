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Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişkiye girerken basıldı iddiası! Yüksek yargı bu olayı konuşuyor

Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişkiye girerken basıldı iddiası! Yüksek yargı bu olayı konuşuyor

Yargıtay akıl almaz bir iddiayla çalkalanıyor. Yargıtay’daki hukuk dairelerinden birinde görev yapan bir erkek üyenin, makam odasında bir kadınla ilişkiye girerken, kat görevlisine basıldığı iddia edildi. Cinsel ilişki sırasında basılan o Yargıtay üyesinin apar topar izne ayrıldığı belirtiliyor.

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Yargıtay, kulislere bomba gibi düşen iddiayı T24'ten Asuman Aranca yazdı. İddiaya göre, bir hukuk dairesi üyesi, Yargıtay’daki odasında bir kadınla cinsel ilikiye girerken basıldı! Mesai saati sonrası odaların temizliği için katları dolaşan kat görevlisi, kapısını kilitleyen üyenin odasına kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açarak girdi.

Makam odasında cinsel ilişkiye girerken...

Odanın iç bölümündeki dinlenme odasına geçen kat görevlisi, burada karşılaştığı görüntüyle büyük şok yaşadı. Kat görevlisi, hukuk dairesi üyesi ile bir kadını birlikte olurken gördü. Olayın ardından üyenin izne ayrıldığı belirtilirken, birlikte olduğu kadının ise Yargıtay çalışanı olmadığı ifade ediliyor.

Üyelerin dinlenme odası ve banyosu var

Yeni Yargıtay binasındaki üyelerin odalarının iç kısmında bir dinlenme bölümü ve bir banyo da bulunuyor. Yargıtay yetkilileri ise iddiadan haberdar olmadıklarını öne sürdü. 

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