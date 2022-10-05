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HDP Diyarbakır il binası neden mühürlendi? Sebebi açıklandı

HDP Diyarbakır il binası neden mühürlendi? Sebebi açıklandı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası, kaçak yapılaşma nedeniyle belediye ekiplerince mühürlendi. Bina önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, "Bu kapı Kandil kapısıdır, kaçaktır. Nihayet belediye gelip mühürledi" dedi.

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Bağlar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, gelen şikayet üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince binada denetim yapıldığı belirtildi.

"Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edilerek, imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, binanın mühürlendiği kaydedildi.

"BU KAPI KANDİL KAPISIDIR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, "Ben 2 yıldır diyorum bu kapı Kandil kapısıdır, kaçaktır. Nihayet Bağlar Belediyesi gelip mühürledi. Benim oğlumu da bu kapıdan götürdüler. Bu kapı kapansın, artık başka çocuklar gitmesin" diye konuştu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapması üzerine partililer, faaliyetlerini ilçe binalarında sürdürüyordu.

HDP
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