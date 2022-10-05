CHP ve HDP'nin demokratik olmadığını iddia ettiği ve katılmadığı oylama sonucunda Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

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TBMM Genel Kurulu'na Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş gruplarının seçimin demokratik olmadığı gerekçesiyle katılmayacaklarını açıkladı.

OYLAMA 3. TURA KADAR UZADI

Seçimde ilk tur oylamada 400 oy arandı. İlk turda Muhterem İnce 240 oy aldı. İkinci tur oylamada 301 oy arandı. İkinci tur oylamada Muhterem İnce 279 oy aldı. Üçüncü tur oylamada en yüksek oyu alan iki aday yarıştı. Üçüncü tur oylamada, Muhterem İnce 282 oy alarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Sayıştay tarafından TBMM'ye aday olarak Sayıştay 1. Daire Başkanı Ali Osman Güçlü, 2. Daire Başkanı Nükrettin Parlak ve 6. Daire Üyesi Muhterem İnce seçilmişti.

MUHTEREM İNCE KİMDİR?

1970, Çanakkale doğumlu olan Muhterem İnce İmam Hatip Lisesi mezunudur. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan İnce, 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sırasıyla 1994 ile 1997 yılları arasında Edirne Valiliği Kaymakam Adayı, 1997 ile 2000 yılları arasında Kırıkkale-Sulakyurt Kaymakamlığı, 2000 ile 2002 yılları arasında Adıyaman-Samsat Kaymakamlığı, 2002 ile 2005 yılları arasında Erzurum-Narman Kaymakamlığı, 2005 ile 2009 yılları arasında Çanakkale-Eceabat Kaymakamlığı, 2009 ile 2011 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, 2011 ile 2013 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 23 Temmuz 2013 ile 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 ile 2016 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği görevine, 7 Eylül 2016 tarih ve 9158 sayılı kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmıştır.

7 Ağustos 2018 tarihine kadar Müsteşarlık görevini sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Son olarak 29 Haziran 2022 tarihli TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay Üyeliğine seçilmişti.

Muhterem İnce evli ve iki çocuk babasıdır.