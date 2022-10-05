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Başakşehir'e kötü haber! Emre Belözoğlu Riga maçına gidemedi

Başakşehir'e kötü haber! Emre Belözoğlu Riga maçına gidemedi

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için yarın oynayacakları Riga maçına gidemedi.

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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda Riga ile karşılaşacak.

Emre Belözoğlu, Letonya'ya gidemedi

Turuncu-lacivertlerde üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilen Emre Belözoğlu, Letonya’ya gidemedi.

Belözoğlu hastalığı atlatması durumunda Letonya'ya gidecek aksi taktirde takımın başında yardımcı antrenör Erdinç Sözer görev yapacak.

Süper Lig ve Avrupa'da toplam 15 karşılaşmaya çıkan Belözoğlu’nun ekibi, 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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