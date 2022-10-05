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Kolajen nedir gençlik iksiri kolajen bulunan mucizevi besinler!

Kolajen nedir gençlik iksiri kolajen bulunan mucizevi besinler!

Kolajen cildimizde bulunan bir yapı ve cildimize destek sağlayan ana moleküldür. Kolajen kaynağı besinleri tüketerek cildinizin erken yaşlanmasını durdurabilirsiniz. Peki kolajen nedir? Kolajen içeren besinler neler? 30 yaşından sonra düşen kolajeni artırmak için tüketmeniz gereken besinleri açıklıyoruz!

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Doğduğumuz andan itibaren yaşlanmaya başlıyoruz ancak 25 yaşından itibaren cildimizde yaşlanmanın ilk belirtileri görülür. Kolajen ise beden sağlığı için oldukça faydalı bir protein kaynağıdır. Yaş aldıkça vücudumuzun ürettiği kolajen miktarında düşük olur. Kaybettiğimiz kolajeni takviyelerle veya besinlerle tekrar kazanabiliriz. İşte kolajenle ilgili tüm merak ettikleriniz...

Kolajen nedir? 

Kolajen deride yapı ve destek sağlayan ana moleküldür. Bunu yatağınızın çerçevesi gibi düşünün. 30 yaşından sonra kolajen üretiminde bir düşüş olur, bu da ince çizgiler ve kırışıklıklar, cilt lekeleri ve belirgin gözeneklere yol açabilir.

Kolajen içeren besinler nelerdir?

Bir fincan kahve 

Birçok insan güne biraz enerji artışı için bir fincan kahve ile başlamayı sever. Kolajen proteininin parçalanmaya başlaması için yeterince sıcak olmadığı için sıcak kahvenize kolajen tozu ekleyebilirsiniz. Aynı işlemi çay için de uygulayabilirsiniz.

Kemik suyu 

Kolajen, bağ dokularımızın düzgün çalışması için hayati önem taşıyan bir proteindir ve "vücudunuza şekil veren" bağ dokulardır. Kolajen cildimizi sıkı tutar, bu nedenle cildimiz yaşlandıkça sarkma eğilimindedir. Kolajen için en iyi kaynak kemik suyu gibi hayvansal ürünlerdir. Ayrıca kümes hayvanları, fasulye ve balık gibi yeterli miktarda protein kaynaklarını tüketmek de faydalı olacaktır.

Meyveli smoothie 

Güne meyve dolu nefis bir smoothie ile başlamak ve kolajen takviyesi tozu eklemek kolajen üretimini artırmanın lezzetli bir yoludur. Bunun yanı sıra kremalı bir çikolatalı avokado smoothie, kolajen faydalarını elde edebileceğiniz başka bir karışımdır.

Muzlu ekmek 

Bir smoothie veya smoothie kasesinden biraz daha fazla yiyecek istiyorsanız, ekmek gibi unlu mamullerinize kolajen tozu ekleyebilirsiniz. Muzlu kek veya ekmek, yapımı kolay ve aynı zamanda besleyicidir. Tarif, glüten ve süt içermez, şeker oranı düşüktür, sağlıklı yağ ve lifle doludur - ve kolajen sayesinde ek bir amino asit ve antioksidan dozu.

Sadece kolajen nedeniyle karbonhidratlara hayır demeye gerek yok. Kolajen tozu ile pişirirken dikkat etmeniz gereken bir şey sıcaklıktır. Healthline'a göre , çok yüksek ısı, kolajenin besin özelliklerini yok edebilir. Bu yüzden çok yüksek ısıda pişirmemek gerekir. Kolajen bütünlüğünü korumak için maksimum 170 santigrat derecede pişirmek faydalı olacaktır. 

Yulaflı meyve tabağı 

Smoothie kadar ferahlatıcı ama daha doyurucu bir şey istiyorsanız, smoothie kasesi tercihiniz olmalıdır, çünkü ekstra soslar, yoğurt, yulaf ezmesi  vb . parlayan bir cilt için ihtiyacınız olandır.  

Uzmanlar, smoothie kasenizi antioksidan bakımından zengin yaban mersini, şeftali ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan omega-3 için avokado, chia tohumu ve kenevir tohumu gibi sağlıklı yağlar ile doldurmanızı önerirler. Birlikte lezzetlidirler ve cildiniz ve bağ dokularınız için harika olan ekstra kolajen dozunu verebilirler.

Sarımsak 

Sarımsak yemeklerinize lezzetten fazlasını katar. Kükürt bakımından yüksek olan sarımsak, kolajenin sentezlenmesine ve parçalanmasını önlemeye yardımcı eser bir mineraldir.

Domates 

Bir başka C vitamini kaynağı da domatestir. Domatesler ayrıca cilt sağlığını destekleyici bir antioksidan olan likopen içerir.

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