Karpuz seçerken sadece rengine bakmayın! Bu varsa sakın tüketmeyin

En sevilen meyveler arasında yer alan karpuz özellikle serinletici ve susuzluğu giderici özelliğiyle birçok kişi tarafından severek tüketiliyor. Ancak karpuz seçerken dikkat etmek gereken önemli konular bulunuyor.

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Karpuz alınırken genellikle karpuzun dış tarafına vurulur ve çıkan sese göre karpuzun güzel olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır. Ancak karpuz seçerken dikkat edilmesi gereken tek şey sadece rengi ve sesi değil, aynı zamanda dışındaki bazı çatlaklar…

Özellikle yaz aylarında severek yenilen karpuzun içindeki çatlaklar karpuzun üzerinde büyümeyi hızlandırıcı kimyasallar kullanıldığı anlamı taşıyor.

Karpuzu kestiğiniz zaman içinde kendiliğinden oluşmuş bir çatak, hava boşluğu ve benzeri bir oluşum varsa kesinlikle tüketilmemelidir.

İçinde bulunan Forchlorfenuron adlı kimyasallar karpuzun daha hızlı büyümesini sağlıyor.

Kansere bile yol açabiliyor

Kullanılan bu kimyasal sağlığı kötü etkilediği gibi kansere bile sebep olabiliyor. Ancak ABD Gıda Dairesi'ne göre bu madde kişiler ve hayvanlar için zararlı değil.

ABD gibi birçok ülkede kullanımı onaylanan bu maddenin uzmanlar tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Gereğinden daha az sulu, rengi parlak olmayan ve tadı yerinde olmayan karpuzlarda da ''forchlorfenuron hormonu'' yer alabiliyor.

Karpuzun içindeki çekirdeklerin siyah renkte olması gerekirken, büyüme hormonu kullanılan karpuzlarda çekirdekler ince ve beyaz olması gerekiyor.

Karpuz çeşitleri ve hasat dönemleri

Alacalı karpuz: Bu karpuzun eti, pembemsi bir renktedir. Şekli yuvarlaktır ve alacalı çizgileri vardır. Bursa, Balıkesir, Çorlu ve Tekirdağ bölgelerinde yetişir.

Diyarbakır karpuzu: Oldukça meşhur olan bu karpuzun, farklı çeşitleri mevcuttur. Yalnızca Diyarbakır'da yetişen bu karpuz, tadı ve lezzeti ile bilinir.

Yeni dünya karpuzu: Bursa ve Tekirdağ illerinde yetişen bu kar. Kabuğu açık yeşil, eti ise kan kırmızısı rengindedir. Çok tatlı ve çok suludur. Nisan-Mayıs aylarında hasadı yapılır.

Paladine karpuzu: Boy olarak en uzun karpuz olarak bilinir. Ayrıca en sulu karpuz çeşididir ve tatlıdır. Mayıs-Eylül ayları arasında hasat edilir.

Gülle karpuzu: Kışlık karpuz olarak da bilinir. Kabuk rengi koyu yeşildir ve geç yetişir. Sonbahar aylarında hasat edilebilir.

Crimson sweet karpuzu: Türkiye'deki en yaygın karpuz çeşididir. 8-10 kg ağırlığındadır. Kırmızı renkli, tatlı ve gevrektir. Mayıs-Eylül arasında hasat edilir.

Tayt karpuzu: Crimson'a göre daha yayvan ve ovaldir. Ağırlığı 5-12 kg arasında değişir. Çekirdekli ve lezzetlidir. Hasat dönemi Mayıs ayında başlar, Eylül'e kadar devam eder.

Karpuz hangi mevsimde yetişir?

Oldukça sevilen karpuz, bir yaz meyvesidir. Mayıs ayında başlayan hasat dönemi, Ağustos ayına kadar sürer. En lezzetli karpuz, Haziran-Ağustos ayları arasında pazar tezgahlarında satılır.