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Türkiye, İsveç’ten teröristlerin iadesini istedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye, İsveç’ten teröristlerin iadesini istedi

Adalet Bakanlığı, İsveç’ten terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesini istedi. Listede FETÖ terör örgütü üyesi Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhen Er ve Harun Ayvaz da bulunuyor.

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Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran’da imzalanan üçlü muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantıları çerçevesinde Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri Ankara’da bir araya geldi.

Toplantıda Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti. İki ülke Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki toplantı 7 saat sürdü. Toplantıda Adalet Bakanlığı, İsveç’ten iadesini istediği PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin dosyaları gündeme getirerek, terör örgütü mensuplarının iadesini istedi.

Türkiye’nin İsveç’ten derdest iade talebinde bulunduğu isimler arasında, FETÖ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla iadesi istenen Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhen Er ve Harun Ayvaz da bulunuyor. Türkiye, iade talepleri daha önce reddedilen PKK terör örgütü mensuplarıyla ilgili talebini de tekrar gündeme getirdi.

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