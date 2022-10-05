Kamyon lastiği patladı 3 iş yeri ve otomobil zarar gördü

RİZE'de seyir halindeki ağır tonajlı kamyonun arka lastiği patladı. Lastikteki basınç bir anda boşalınca lüks otomobil zarar gördü.

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Olay, Ardeşen ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ağır tonajlı kamyonun arka lastiği patladı.

Ardeşen ilçesindeki sanayi sitesi yakınlarında Hamit Gül'ün kullandığı kamyonun lastiği, yolda patladı. Bu sırada oluşan basınç nedeniyle park halindeki otomobilin ön tamponu hasar gördü, 3 iş yerinin de camları kırıldı.

Kamyon şoförü Hamit Gül, "Kamyonumdaki başka bir sorunu tamir ettirmek için sanayiye girdim. Arka lastiğimin balon çıkardığını fark edemedim. Aracımın tamirini yaptırmak için dükkan aradığım sırada aniden lastik, bomba patlar gibi patladı ve yanından geçtiğim araca zarar verdi. Gerçekten korku verici bir andı. Fark etmeden karşı tarafa zarar verdik. Zarar gören araç ve iş yerleri sahiplerinden özür diliyorum" dedi.