Manchester City’den Erling Haaland'a yeni sözleşme!

Manchester City, Erling Haaland’ın Real Madrid’e olası transferini engellemek için yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

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Manchester City ile birlikte rekorları alt üst eden Erling Haaland’ın performansı Pep Guardiola’yı sevindiriyor.

ESPN’in haberine göre; Manchester City, adı daha önce de Real Madrid’le anılan Norveçli oyuncusu için yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Madrid’in planı

Real Madrid’in 2024’te serbest kalma maddesi aktif olacak oyuncuyu, transfer etme planı olduğu iddia edildi. İngiliz ekibi Manchester City, Real Madrid’e yıldız oyuncusunu kapma fırsatını vermek istemiyor.

El Chiringuito TV'nin haberine göre, 22 yaşındaki forvet, City'ye transfer olduğunda sözleşmesinde yer alan madde sayesinde 2024'te 200 milyon Euro karşılığında transfer edilebilir.

Takımıyla 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Haaland, haftalık 375 bin Pound civarında bir bedel kazanıyor. Haftalık 400 bin Pound kazanan Kevin De Bruyne bu alanda takımın zirvesinde bulunuyor. City'nin yeni sözleşmeyle, Norveçli'yi takımın en çok kazanan oyuncusu yapması muhtemel olacak.

Premier Lig’de bu sezon 8 maça çıkan golcü oyuncu, bu maçlarda takımına 14 gollük katkı sağladı.