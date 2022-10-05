BIST 3.449
DOLAR 18,58
EURO 18,32
ALTIN 1.018,13
HABER /  EKONOMİ

Gazprom açıkladı! İtalya'ya gaz sevkiyatı yeniden başladı

Gazprom açıkladı! İtalya'ya gaz sevkiyatı yeniden başladı

Rus enerji şirketi Gazprom, İtalya'ya doğal gaz sevkiyatını yeniden başlattı.

Abone ol

Gazprom, Avusturya üzerinden İtalya'ya doğal gaz sevkiyatının tekrar başladığını duyurdu. Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avusturya üzerinden İtalya'ya sevkiyatın yeniden başlaması için taraflar arasında çözüme ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Avusturya'daki operatörün Gazprom sevkiyatları için onay verdiği ve bu sayede İtalya'ya yönelik sevkiyatın tekrar başladığı kaydedildi.

Gazprom'un İtalya'ya sevkiyatı 1 Ekim'de yaptırımlar nedeniyle Avusturya'da ortaya çıkan yeni mevzuatlarla ilgili sorunlardan ötürü durmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Mazlum'u getirin bana! Efsane ismin kardeşi de oyuncu çıktı görünce çok şaşıracaksınız!
Mazlum'u getirin bana! Efsane ismin kardeşi de oyuncu çıktı görünce çok şaşıracaksınız!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Kadıköy'de toprak kayması! İnşaat işçisi göçük altında kaldı
Kadıköy'de toprak kayması! İnşaat işçisi göçük altında kaldı
Bakan Nebati'den Akşener'e: Nöroiktisat ile ilgili dalga geçmişler, nöroloğa gitsinler o zaman
Bakan Nebati'den Akşener'e: Nöroiktisat ile ilgili dalga geçmişler, nöroloğa gitsinler o zaman
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'den sürpriz görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'den sürpriz görüşme
AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e başvurdu
AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e başvurdu
Simge Sağın mayolu pozuyla yürekleri hoplattı! İşte o görüntüler...
Simge Sağın mayolu pozuyla yürekleri hoplattı! İşte o görüntüler...
FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı
FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı
Tayvan Çin'in olası hava sahası ihlalini 'ilk saldırı' kabul edecek
Tayvan Çin'in olası hava sahası ihlalini 'ilk saldırı' kabul edecek
Ne yapıp edin bu testi geçin! Testi geçemeyenlerin ölüm riski fazla…
Ne yapıp edin bu testi geçin! Testi geçemeyenlerin ölüm riski fazla…