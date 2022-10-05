Simge Sağın mayolu pozuyla yürekleri hoplattı! İşte o görüntüler...

Konser kıyafetleri ve iddialı hareketleri ile gündeme gelen Simge Sağın sosyal medya hesabından mayolu fotoğrafını paylaştı. Şarkıcı Simge Sağın'ın fotoğrafına beğeniler yağdı.

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Sahnelerde iddialı kıyafetleriyle gündeme gelen ve şarkıcı Gülşen'e benzetilen Simge Sağın, yine çok konuşulacak bir kıyafet giydi. sahne kostümü ile gündeme geldi. Simge Sağın'ın kostümünü beğenenler kadar beğenmeyenler de var. Sosyal medya ikiye bölündü.

Beğeni yorumlar geldi

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, şarkılarıyla ve sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak yeni şarkısının çekimlerinden pozlarını paylaşan şarkıcıya takipçilerinden beğeni ve yorumlar ardı ardına geldi.

Simge Sağın, güzel fiziğiyle verdiği pozlarıyla sosyal medyada çok beğeni alıyor. Instagram hesabından sık sık fiziğini sergileyen pozlarını paylaşan güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde pembe mayosuyla olay olmuştu. Güzel şarkıcı, son olarak yeni klibinden paylaştığı post ile takipçilerini kendine hayran bıraktı.

''Fazla cesur''

Simge Sağın'ın fotoğrafını paylaşmasının ardından birçok kullanıcı kıyafeti beğenirken birçoğu fazla cesur olduğunu söyledi. Bu kıyafet konuşurken popçu Simge gece yarısı mayolu pozlarını da takipçileriyle paylaştı.

Simge Sağın kimdir, nereli?

Şarkıcı Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul, Şişli‘de dünyaya gelmiştir. Babası müzisyen olan Simge, küçüklüğünden itibaren müzikle iç içe olmuştur. 12 yaşında gitar çalmaya başlayan Simge, zamanla kendi bestelerini de yapmaya başlamıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördükten sonra popüler müzik camiasında çalışmaya başlayan Simge Sağın, ilk profesyonel deneyimini sanatçı Zeynep Dizdar orkestrasında kazandı. Sonrasında Gülşen’e 4 yıl, Yaşar Günaçgün’e ve Serdar Ortaç’a ikişer yıl sahnede vokalist olarak eşlik etti.

2007 yılında başrollerinde Vahide Perçin, Talat Bulut, İlhan Şeşen‘in oynadığı “Annem” adlı dizi için Kıraç ile düet yapan şarkıcı, Süper FM’in jeneriği gibi sahne deneyimleri dışında pek çok jenerik ve dizi müziği çalışmasını seslendirmiştir.

2011 yılında ilk albümü ‘Yeni Çıktı’yı Erdem Kınay prodüktörlüğünde çıkaran Simge, bir anda en çok dinlenenler arasına girdi.

2014 yılında bu kez prodüktörlüğünü kendi üstlendiği ‘Bip Bip’ adlı ikinci EP albümünü çıkardı. Doğan Music Company etiketiyle piyasaya çıkan albümde, albümle aynı ismi taşıyan Bip Bip şarkısı YouTube’da 30 milyon üzerinde izlenmeye ulaştı.

2015 yılında Ozan Bayraşa prodüktörlüğünde Fransız şarkıcı Riff Cohen’in ‘Dans Mon Quartier’in Türkçe sözlerle cover hali olan ‘Miş Miş’ adlı ilk teklisini çıkardı. Yine Doğan Music etiketiyle çıkan tekli Türkiye Resmi Listelerinde 1 numaraya yükseldi.

29 Ocak 2016’da ikinci teklisi olan ‘Yankı’yı yayımlayan şarkıcı, bu şarkıyı Sezen Aksu, Deniz Erten ve Ersay Üner ile birlikte hazırladı. 2015 yılında “Miş Miş” adlı ilk teklisini çıkardı.