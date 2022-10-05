Fenerbahçe'de şok! Mert Hakan Yandaş 1 ay yok

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.Abone ol
Fenerbahçe'ye, Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Dizinde travma tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisine hemen başlandığı belirtildi.
Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin sezon başında yaptığı Avusturya kampında da 2 Temmuz'da adalesinden sakatlık yaşamış ve yaklaşık 30 gün sahalardan uzak kalmıştı.