Kemal Kılıçdaroğlu Hz. Muhammed soyundan bir seyyidmiş! Cemil Kılıç söyledi belgesi de varmış

Cemil Kılıç'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kökeni için iddiası olay oldu. İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın dediğine göre Kemal Kılıçdaroğlu meğer Hz. Muhammed'in soyundan geliyormuş. Cemil Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seyyid olduğunu öne sürdü. Peki bu gerçek mi? Kemal Kılıçdaroğlu aslen nereli kökeni ne? 2013 yılında Kemal Kılıçdaroğlu Hz. Muhammed soyundan olduğunu ve belgenin müftülük arşivinde olduğunu söylemişti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı DNA tartışmaları sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun soyu sopu tartışma konusu oldu. Gündeme oturan 'soy' iddiası ise İlahiyat yazarı Cemil Çiçek'ten geldi. Sosyal medya hesabı twitterdan iddiasını dillendiren Cemil Çiçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hz. Muhammed'in soyundan olduğunu öne sürdü. Peki bu gerçek mi? Kemal Kılıçdaroğlu da verdiği bir söyleşide seyyid olduğunu belgelerin İstanbul Müftülüğü arşivinde olduğunu söylemişti.

Kemal Kılıçdaroğlu seyyid

Cemil Kılıç'ın iddiasına göre Hz. Muhammed'in soyundan gelen Kemal Kılıçdaroğlu bir seyyid. 'Bilmeyenler için' notunu düşen Cemil Kılıç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğuzların Beğdili boyuna mensup Kureşan ocağından bir Türkmen olduğunu da iddia etti. Cemil Çiçek'in gündeme oturan twitinin tamamı şöyle:

-Bilmeyenler için… Kemal Kılıçdaroğlu, Selçuklu ve Osmanlı devlet belgelerine göre dinî silsile olarak Hz. Muhammed’in neslinden seyyid ve aynı zamanda soy olarak da Oğuzların Beğdili boyuna mensup Kureşan ocağından bir Türkmen’dir”

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kökeni ne?

Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten bir seyyid mi Hz. Muhammed'in soyundan mı geliyor? Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile 2013 yılında verdiği bir röportajda kökenine ilişkin benzer bir söylemi dile getirmişti. Hürriyet Gazetesi'nde çıkan o söyleşi de Kemal Kılıçdaroğlu, Hazreti Muhammed’in kızı Hazreti Fatma’dan olan torunu Hazreti Hüseyin’e dayanan ve ‘Seyyid’ olarak nitelendirilen aile soyuna mensup olduğunu söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

-Peygamberimiz Hz. Muhammed’in soyundan geliyor mensubu olduğumuz aile. Ancak biz bunu siyasette kullanmıyoruz. ‘Seyyid’ soyuyuz yani. Bu konuda yazılmış çok sayıda makale de var.

Kureyşan aşiretine mensupmuş

Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Üniversitesi Hacı Bektaşi Veli Enstitüsü’nün yayınlandığı belgelere göre Kureyşan aşiretine mensup olduklarını düşünüyor.

Kurban keserek okunan soy kütüğü

Kemal Kılıçdaroğlu kökenine ilişkin söyleşide enteresan bir gelenekten de söz etmişti. "Ailenin bir soy kütüğü var" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Osmanlı döneminde verilmiş, ailenin büyüğü tarafından saklanır. O kütük kılıfından çıkarılıp okunduğu zaman kurbanlar kesilir, böyle bir geleneği var. Herkes birbirini bilir zaten. Şu anda o soyağacı Tunceli’de Düzgün ailesinde. Uzun ferman gibi, üst tarafında bir tuğra var" demişti.

Peygamberin soyundan geliyorum belge müftülükte

Kemal Kılıçdaroğlu, "Osmanlı'da Hz. Muhammed soyundan gelenlerin kaydını tutan Nakibü’l-Eşrâflık adında bir kurum' olduğunu belirterek şunları söylemişti:

-Peygamber soyundan gelenlerin kayıtlarını tutan bir kurum. Herkes böyle bir iddiada bulunmasın diye. 2 örnek düzenleniyor, biri aileye veriliyor, diğeri de Osmanlı’nın arşivine konuluyor. Bu arşiv belgeleri şu anda İstanbul Müftülüğü’nde. Her yıl bu belgeyi elinde tutanlar götürüp kadılara bunu onaylatıyor, “Peygamber soyundan geliyorlar” diye. Cumhuriyet’le birlikte son veriliyor bu uygulamaya tabii. Bu zaten Tunceli’de herkes tarafından bilinir. Yani Seyyid soyundan geldiğini, mensubu olduğumuz ailenin.