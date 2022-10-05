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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'evet' dedi! Aleviler dahil desteğe hazırız...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'evet' dedi! Aleviler dahil desteğe hazırız...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başörtü için anayasal güvence getirelim" teklifine Özgür Özel 'hayır' derken CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından "Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

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Başörtü sorununun çözümü için Meclis'e yasa teklifi verdiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "başörtü konusuna anayasal güvence getirelim" teklifine "şartlı evet" dedi. Böylece CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açığa düşmüş oldu. 

Arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa...

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Bu zehirli dili, bu çirkin üslubu bırak

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'i fena açığa düşürdü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımından önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın teklifini reddetmişti. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımıyla Özgür Özel fena açığa düşmüş oldu. Özel, "Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" demişti. 

Erdoğan 'olacağı bu, dürüst değiller' demişti

Grup toplantısı sonrası Erdoğan'a CHP'li Özgür Özel'in "Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok" açıklaması için "Olacağı buydu, dürüst değil bunlar. Bu iş için yasal düzenlemeye gerek yok. Zaten yasal teminat altında. Dürüstsen anaysal teminat altına alalım. Ülkenin tüm kurumlarında her şeyinde en geniş anlamda yer alacak şekilde bu teklifimizi Meclis'e getireceğiz. Biz getirdikten sonra desteklemeyecekler.  Ne kadar samimi olduğu ortaya çıkacak." demişti.

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