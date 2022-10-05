Erdoğan talimatı vermişti! Bakan Bekir Bozdağ: Harekete geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü konusunda sorunun Anayasa düzeyinde çözülmesi gerektiğini dile getirerek tüm partilere çağrıda bulunmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu açıklamanın ardından Anayasa değişiklik teklifi için hazırlıklara başlayacaklarını açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise “Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP’nin ‘başörtüsü’ teklifine yanıt verdi. Erdoğan, “Kanun teklifi diye Meclis’e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten çok uzaktır. Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım” dedi.