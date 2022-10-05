Talimat verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Başörtüsünü Anayasa ile çözelim

Ak Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ve yasa teklifi sunduğu başörtüsü konusuna değindi ve karşı teklifte bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meseleyi anayasa düzeyine taşıdığımızda daha kalıcı daha sağlam iş çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Abone ol

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne tepki gösterdi. Erdoğan, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım'' diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi. Erdoğan şunları kaydetti:

Bu seçimlerin mottosu Türkiye Yüzyılı

-Milletimize söz verdiğimiz şekilde Türkiye'yi ilmik ilmik dokunuyor emek emek yükseltiyoruz. Günümüzün her anını büyük aşkla azimle çalışarak geçiriyoruz. Türkiye yüzyılını milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Artık bizim bu seçimlerin mottosu Türkiye Yüzyılı bununla çalışacağız.

-Birilerine bakıyorsunuz toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Biz yeni icraatları devreye alıyoruz. Geçenlerde Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin de açılışını yaptık. Bilkent Şehir Hastanesi ile aynı büyüklükte. Ankara iki dev şehir hastanesine sahip oldu. Malum zat bir zamanlar SSK'nın genel müdürlüğünü yaptı. Bu adam ne yaptı diye sordurun. Onun döneminde hastane odaları pislikten geçilmiyordu. Hastalarımız kan revan içinde kalıyorlardı. Rehine alma dönemi var. Hastalar ölüyor ve rehine alınıyorlardı.. Ey Bay Kemal Senin gidecek yerin var mı? Bütün umudunu ekonomideki sıkıntılara bağlayanların heveslerin kursaklarında bırakacak düzenlemeler yapıyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü aşama aşama yerine getiriyoruz.

TOGG banttan iniyor

-Türkiye bir süredir ciddi sınamalardan geçiyor. Bu sınamaların milletinizin hayatına yansıyan olumsuzlukları vardır. Çözüm mümkündür peki Türkiye'de bu çözümü sağlayacak tek yürütme temsilcisi biz tek siyasi parti ak parti tek ittifak cumhur ittifakıdır. Sandık yolu kendiliğinden açılacak.

-Bu ayın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobilin TOGG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz. Yılbaşından sonra çalışanların ücretlerinde yapacağız artışlarla ülkemizde güzel havanın esmesini sağlayacağız. Eskilerin dediği gibi sen doğru ol eğri belasını bulur.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması

-Birilerinin buram buram riyakarlık sinsilik kokan oyunlar peşinde koştuğunu görüyoruz. Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı yaptığı açıklama ile adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesi ile ilgili güya günah çıkartıyor güya yeni teklif getiriyor. Dün açıkladıkları kanun teklifi ile önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ülkemizde şuanda böyle mesele yok.

-Türkiye, Meclis’e başörtüsüyle girdiği için, kürsüden 'haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri' görmüştü. Bugün böyle bir sıkıntı var mı? Hayır. Siz de bunları alkışlamıştınız Meclis'ten dışarı atmak için alkışlamıştınız. Bugün böyle sıkıntı yok. AK Parti Cumhur ittifakı meclis ve hükümet olarak bu doğrulta attığımız adımın kazananı milletimiz olmuştur fert fert insanımız olmuştur. Ya Kemal doğru ol yanına bir iki başörtülü bayanı alıp rozet takmakla bu işi çözeceğini mi sanıyorsun? Adam gibi dürüst ol.

-Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye mesele verdiğimiz mücadele yaptığımız düzenlemelerle artık kalmamıştır. Esasına bakılacak olursak kılık kıyafet ve başörtüsü ne yasa ne anayasa konusu olmaması gereken haktır. Devletin kuralları var diyor. bu ülkede başörtüsünü örten niye örtüyor Rabbim'in emri olduğu için örtüyor. Bu seni niçin rahatsız ediyor. CHP faşizmi geçmişte darbecilerle el ele vererek sorun çıkarmıştır. Zorlama yorumlarla ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuş insanlarımız mağdur edilmiştir. Aynı zihniyet 1960 darbesini yaptırdıktan sonra Menderes'i dar ağacına göndermekte tereddüt etmemiştir. Biz mücadelemizi CHP zihniyetine karşı verdiğimizi söylüyoruz. Şimdi aynı kafa milletimizin başörtüsü hassasiyetini istismarın peşindedir.

-Biz anayasa değişikliği yapmıştık. Meclisimizin tarihinde hayata geçirdiğimiz anayasa değişikliği birilerini rahatsız etmişti 411 el kaosa kalktı manşeti ile duyurmuşlardı. Türkiye başörtüsü tartışmalarını ta o zaman gündeminden çıkarmış olacaktı. Bunu büyük keyifle anayasa mahkemesine bizzat Kılıdçaroğlu götürdü Ey Kılıçdaroğlu dürüst ol Artık yalanların yetti. Partimiz kapatma davasından kıl payı kurtulmuştu. Dönemin YÖK Başkanı hakkında başörtüsü yasağını kaldırın dediği için görevini kötüye kullanma iddiası ile dava açanların başında Kılıçdaroğlu geliyor. İşte ismi ve imzası ...Kılıçdaroğlu senin imzalarınla belge ile konuşuyorum. yanına bir kaç başörtülü kardeşimizi aldatarak alıyorsun onlarla resim çektiriyorsun ve milleti aldatmaya gayret ediyorsun. Kılıdçaroğlu benim kızlarım bu işin mağduriyetini çekti. Ben kızların bir tanesini imam hatipte İstanbul'da okutamadım. Yönetim sıkıntılı idi. Türkiye'nin başka iline göndermek sureti ile kızım okulu tamamladı. bunun çilesini kızlarımla yeğenlerimle çektim. Şimdi kanunlarla işi düzenleyelim diyorsun sabırlı ol bu zatın her konu ile başörtüsü meselesi ile taban taban zıt öyle demeci var ki...

Kürt meselesi diye meselemiz yok

-Kürt meselesi diye ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğine onlara rağmen kurtulduk. Bizim Kürt meselesi diye meselemiz yok Kabine'de de iki arkadaşım var. Sende bu noktada dert çok. Her numara var. Akşam yalan sabah yalan. Türkiye düşmanlığının kanlı ve sinsi araçları terör örgütlerinin tepelerini onlara rağmen ezdik. Önümüzdeki cuma yeni adımını atacağımız çalışmalarla alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma girişimlerini akamete uğratıyoruz.

-Aslına bakılırsa CHP faşizminin ne laiklik ne başörtüsü ne diğer meseleler umurundadır. Bunların hastalıklı saplantı olan faşizmlerini farklı renklere boyayarak ülkemizi geri bırakarak kendi gizli iktidarlarını sürdürmektir. Sayın Kılıçdaroğlu senin üst düzey yöneticilerin üniversitelerimizde ikna odalarını kurmadılar mı? Bizim kızlarımızın başlarındaki örtüleri çıkarmadılar mı? Onların benzerleri ne yazık ki bu ülkede hala var. İstanbul Üniversitesinin rektörü olacaksın ananın başörtüsünü örnek vereceksin. Biz demokrasi ve kalkınma devrimlerimizde CHP faşizminin gizli iktidarına bu ülkede son verdik.

Kılıçdaroğlu'nın son teklifini taktik adım olarak görüyorum

Bunlar kendi hastalıklı zihniyetlerini milletimize dayatma heveslerinden vazgeçmediler. Kılıçdaroğlu'nun son teklifini taktik adım olarak görüyorum. Bay Kemal Bir metrekarelik bez parçası...Sen bez parçası diyorsun. Ne farkınız var?

-Kanun teklifi diye Meclis’e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten çok uzaktır.

Yasa ile değil anayasa ile sağlayalım

-Eğer dürüstsen samimi isen bu zat temek hak olan başörtü meselesini ülkenin gündeminden çıkarmakta samimi ise gençlerimiz en büyük hassasiyetleri olan bu meselenin ahdi temelini güçlendirerek gelin çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım. Kardeşlerim bu konuda elimize başlattığımız girişimde 2008 yılındaki irade de mevcuttur.

-5735 sayılı Anayasa değişikliği teklifini, kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde, aksi yönde düzenleme yapılamayacağı kaydıyla yeniden çıkartalım.

-Meseleyi anayasa düzeyine taşıdığımızda daha kalıcı daha sağlam iş çıkmış olacak. Dürüstsen samimi isen gel bunu böyle yapalım. Altılı masada yanında seni destekleyenler de var ya gelin hep beraber bunu böyle çıkaralım. Teklifinde samimi olup olmadığı Kılıçdaroğlu'nu ilgilendirir. Biz kendi teklifimizi sunuyoruz. Talimatı burada veriyorum. Adalet Bakanım Başta olmak üzere Anaysa komisyonundaki arkadaşlarım çalışmaları hazırlayacaklar. Hatta aile kurumumuzu da güçlendirerek ilave değişiklikler de yapalım. Tabi bizim hayalimiz olan ülkemizi yeni sivil özgürlükçü anayasaya kavuşturma hedefimiz bakidir. 2023'den sonra böyle anayasayı konuşacağımız iklime kavuşacağız.