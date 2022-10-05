Çocuklarınız bayılacak işte altın gibi sarı çıtır çıtır patates kızartması tarifi

Özellikle kahvaltılan olmazsa olmazı olan, dumanı üstünde, çıtır çıtır patates kızartmasına kim hayır der ki? Biliyoruz okurken bile ağzının sulandı. Peki dışarda, özellikle fast food restoranlarında yediğimiz altın sarısı çıtır çıtır patates kızartmasını neden evde yapamıyoruz? İşte evde de yapabileceğimiz çıtır patates kızartması tarifi...

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Birçoğumuzun asla karşı koyamadığı, en favori yiyeceği olan patates kızartmasını evde nasıl yapabiliriz? Çıtır çıtır, fast food restoranlarındaki tadına doyum olmayan patates kızartmasını artık kendi mutfağınızda da yapabilirsiniz. Hazırlayın kağıdı, kalemi. Bu tarif sizin favoriniz olacak! İşte tadına doyum olmayan çıtır patates kızartması tarifi...

Öncelikle patateslerimizi güzelce yıkayıp soyalım, ince bir küçük parmak şeklinde doğrayalım, genişçe bir süzgece koyalım.

*Üzerlerine 2 çorba kaşığı tuz serpelim, elimizle iyice harmanlayalım.

*Bu şekilde patateslerimiz 5 dakika beklemeye bırakalım.

Onlar beklerken yağlarımızı derin kızartma tenceremize koyup ocağımızı açalım, yağımız ısınsın.

*Tuzla bekleyip nişastasını iyice salan patateslerimizi muluğun altında güzelce yıkayalım, biraz süzdürelim.

*İyice, tam anlamıyla kızmış olan yağımızın altını harlı ateşe getirelim ve süzülen patateslerimizi içine bırakalım.

*Tenceremizi hafifçe bir iki kere sallayalım.

*En az 10-15 dakika patateslerimize hiç dokunmadan pişmeye bırakalım, ara ara tenceremizi hafif sallayalım.

*15 dakika sonra kevgirle yavaşça dipten hareket ettirelim.

**Ocağımızın alevini hiç azaltmayalım.

Patateslerimiz nar gibi kızarınca kevgirle süzdürerek, sıcak sıcak servis yapalım.

İşin sırrı püf noktasında

Kızartma işlemini bol yağda yapmalıyız.

Ayçiçek yağının yanma derecesi yüksek olduğu için fazla miktarda, lezzetine lezzet katmak için de az miktarda zeytinyağı kullanmalıyız.

Yağımız iyice kızmış olmalıdır.

Patateslerimizi bolca tuzlayıp nişastasını salmasını sağlamalıyız ki yağ çekmesin. Patateslerimizi güzelce durulayıp süzdürmeliyiz.

Kızartma işlemine başladıktan sonra 15 dakika patateslerimize dokunmamalıyız, tenceremizi arada sallamalıyız

Şimdi size bir de patates kızartmasına çok yakışacak bir sos tarifi verelim

Yöreye göre kajun ya da cajun baharatı olarak bilinen lezzetli kızartma sosu bu tadı denemek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, kajun içerisinde hangi baharatlar bulunuyor ve özel karışım nasıl yapılır?

Kajun baharatı malzemeleri

2 yemek kaşığı sarımsak tozu

2 yemek kaşığı soğan tozu

2 yemek kaşığı kekik

1 kaşık kuru fesleğen

4 kaşık kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı karabiber

1 kaşık deniz tuzu

Baharat nasıl yapılır: Tavuk, elma dilim patates, sosis ve balık gibi farklı kızartmalarda kullanılan kajun baharatını yapmak için gerekli olan malzemeleri bir araya getirerek geniş bir kap içerisinde karıştırmak yeterli. 5 dakika içerisinde hazırlanabilecek bu karışımdan maksimum lezzet alınabilmesi için malzemelerin tamamının iyice karıştırılması gerekiyor.